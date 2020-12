No tenemos ninguna duda, el abrigo es la prenda estrella del invierno y no hay quien le haga sombra. ¿Qué sería de un invierno sin un buen abrigo? Son fundamentales para sobrevivir a las bajas temperaturas y se convierten en la pieza más importante de nuestro outfit ya que es la más visible dejando ocultas a todas las demás. En resumen, el abrigo es la prenda que define nuestra forma de vestir de cara a los demás. ¿Te vas a conformar con los que ya cuelgan en tu armario?

Como seguro que tu respuesta ha sido negativa, es hora de que te pongas al día de las tendencias que dominan las prendas de abrigo de esta temporada. En líneas generales podemos decir que la gran diferencia con respecto a años anteriores es que en este 2020 los patrones 'oversize' son los dominantes. Se llevan los abrigos muy grandes y eso se puede lograr de diferentes maneras: abrigos gordos, abrigos largos, plumíferos infinitos, capuchas, cuellos altos...

Otra idea que tenemos que tener en cuenta es que las tendencias han influido, y mucho, en el diseño de los abrigos de las firmas. Así, modas reinantes de esta temporada como la influencia de los años 70, el estilo 'working girl' o la inspiración gaucha han influenciado para que sus abrigos correspondientes sean imprescindibles en los outfits de este invierno. Lo mejor es que esto nos permite tener un amplísimo abanico de propuestas entre las que poder elegir.

Los abrigos del invierno 2020

Desde Vozpópuli te vamos a acompañar por un rápido recorrido por los abrigos que más se llevaran estos meses. Estamos seguros que entre los más de 60 diseños que te proponemos encontrarás tu favorito para sobrevivir al final del año y comenzar el siguiente bien abrigada. Da igual donde residas, tenemos propuestas para todos los climas. ¡Todo el mundo a renovar su arsenal de abrigos!

1) Abrigos 'oversize'

Este invierno no serás nadie si no llevas un abrigo largo. Seguro que piensas que estás preparada porque ya tienes abrigos así... pero es que los que el mundo fashionista demanda esta vez son muy, pero que muy largos. Eso significa que tienes que prepararte a lucirlos casi hasta los pies ya que el nivel de las rodillas tiene que ser superado sí o sí... como mínimo.

Te damos un truco para que tu abrigo parezca mayor de lo que es y así se adapte mejor a la tendencia oversize. La trampa es elegir un diseño con un cierre de doble botonadura que ampliará visualmente la prenda. Además puede ser una ayuda para ajustar el abrigo a tu silueta, marcar cintura, y no quedar eclipsada por un abrigo XXL.

El abrigo tiene que ser grande, pero eso no significa irremediablemente largo, podemos apostar a lo ancho y elegir un diseño con un patrón globo. Este tipo de abrigos no marcan en ningún momento la silueta y adoptan una estética masculina ya que parecen que están tomados del armario de tu chico o tu padre. No significa que no resulten favorecedores ya que son uno de los perfiles más trendy que puedes elegir.

Este tipo de abrigos XXL permiten jugar de maravilla con los estampados. Si esta temporada tenemos que quedarnos con uno, elegimos sin dudarlo los cuadros. Tienes que recordar que los cuadros de estilo 'british' están causando furor este año por lo que es el momento de liarnos la manta a la cabeza y elegir una pieza de lo más especial en tartán, pata de gallo o Príncipe de Gales.

2) Abrigos acolchados y plumíferos

Este año es indispensable tener un buen plumas en el armario. No sólo nos referimos a la calidad, sino también al tamaño. Este invierno los plumas adoptan sus tallas más generosas y la moda quiere que te abrigues como si fueras la reina de las nieves ya que los plumíferos que más se llevan vienen dispuestos a llegar también hasta los pies.

En el primer curso de esta tendencia lo mejor es inscribirse haciéndote con un diseño en un color neutro, el negro sin duda es la mejor opción. Pero si lo que quieres es ir a por nota, este tipo de tonos se te quedan demasiado cortos y tendrás que estudiar diseños más arriesgados donde haya que aprender lecciones sobre metalizados, degradados y estampados.

Volvemos a recordar la alternativa de apostar por la anchura en vez de por la largura. En el caso de los guateados, seguiremos eligiendo un buen abrigo de tendencia aunque éstos terminen a la altura de la cintura, siempre que sean diseños bien gordos. Este año tienes que abandonar la idea de que los plumíferos es algo reservado a la montaña y a deportes de invierno.

3) La clásica gabardina

Parece mentira pero la 'trench' sobrevive a un año más y se mantiene como una de las prendas de abrigo de máxima tendencia. No es de extrañar, su estilo clásico y atemporal hace que sobreviva a todo tipo de épocas y modas así que si aún no cuentas con una... ¿a qué estás esperando? Para empezar, lo mejor es elegir un diseño típico con cinturón, doble botonadura y un tono crudo, beige o caki.

Pero dentro de la familia de las gabardinas existen diseños que no se conforman con ser una prenda comodín que combina con todo y quieren llamar la atención y convertirse en la protagonista del look. La diferencia la marcan los tejidos utilizados. Este año las mejores alternativas son el cuero y el charol, los estampados o la combinación de distintas pieles.

4) Abrigos de pelo

Para material importante este año, el pelo. Se trata de un tejido ineludible que viene elevado a los altares de las tendencias gracias a la resurrección de las estéticas de los años 70. Los abrigos de piel y pelo ya no son exclusivos de mujeres mayores de clase alta, estos arriesgados diseños se democratizan al máximo y cuanto más retro parezcan, mejor.

Una de las piezas que están llamadas a marcar el invierno del 2020 son los abrigos largos de borrego en colores imposibles. La paleta de tonos se amplía hasta límites insospechados logrando colorear abrigos en divertidos colores como azules o rosas. Elige diseños grandes y déjate arropar por la suavidad del tejido... con estas propuestas no echarás de menos el calor de los abrazos.

5) Abrigos 'de caza'

Una de las estéticas que vienen dispuestas a dar guerra son las prendas de abrigo inspiradas en el mundo de la caza. Te puede parecer un campo de lo más ajeno, pero resulta una tendencia fácil porque basta son saber elegir bien el color, y todos sabemos que aquí los trofeos se consiguen con el caki y los tonos tierra.

Funcionan de maravilla con patrones oversizecon muchos bolsillos, capuchas y tejidos impermeables y todoterrenos. Este año además el guateado está de máxima actualidad y le viene como anillo al dedo a esta tendencia. Si quieres una clase magistral, sólo tienes que ver la última temporada de 'The Crown' y soñar con ser invitada a cazar a Balmoral o dejarte llevar por los looks de 'Alguien tiene que morir'.

6) Capas y ponchos

Prepárate porque las capas han vuelto a nuestras vidas... y no sabemos hasta cuándo. ¿Hay alguna prenda más estilosa y misteriosa? ¡No! Por eso sólo es apta para las mujeres más elegantes si no quieres terminar pareciendo disfrazada. Las capas son diseños que no tienen mangas y podrás encontrar modelos en los que los brazos van dentro o fuera de la prenda.

Si buscas una capa con un detalle especial, tienes que elegir un modelo con un cuello que esté ribeteado de piel. Resultan de lo más cálidos y le hacen la competencia a otros detalles que también pueden marcar la diferencia como los cinturones o los flecos.

Terminamos nuestro recorrido con otra de las prendas que se han recuperado del olvido como son los ponchos. Resulta una alternativa magnífica para momentos en los que el frío no es muy fuerte o como una prenda para abrigarnos en casa en una época en el que el homewear está tan de moda. Si quieres triunfar al máximo en esta tendencia, elige diseños con un estampado étnico que recuerde a los ponchos mexicanos o argentinos.

Seguro que ahora piensas que es urgente hacerte con un nuevo abrigo. ¡No lo dudes! ¿Cuál de todas nuestras propuestas es tu favorita?