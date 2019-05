El primer abandono en 'Supervivientes' enfada al programa y a la productora

Ya se ha producido el primer abandono de 'Supervivientes 2019'. Las Azúcar Moreno, Toñi y Encarna Salazar, han decidido dejar el concurso de Telecinco.

Las Azúcar Moreno abandonan 'Supervivientes'

"Estamos tristes porque hemos tomado esta decisión, en firme. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y nos hemos bloqueado. No hemos encontrado la manera de meternos en el juego. Lo sentimos por la audiencia, por la productora y por la gente que nos sigue, pero cuando no puedes, no puedes", dijeron este domingo en el debate del reality.

No tenemos fuerzas para seguir ahí. No estamos haciendo un buen concurso. Queremos ser honestas y sinceras

"No hemos pasado hambre, ni fatiga. Pero es imposible, es luchar con la cabeza. No tenemos fuerzas para seguir ahí. No estamos haciendo un buen concurso. Queremos ser honestas y sinceras, pero para estar ahí sentadas, mejor nos vamos", añadieron Toñi y Encarna, que no han dudado en pedir perdón a sus fans y a la audiencia del programa.

Una decisión meditada

La decisión de Toñi y Encarna no ha surgido de la noche a la mañana, pues en varias ocasiones han amenazado con dejar el concurso.

Enfado del programa y la productora

Jordi González, presentador del debate, estaba bastante enfadado con esta renuncia. "Adiós, muy buenas", fue todo lo que dijo al despedirlas.

"La producción del programa se siente engañada. Es poco profesional", añadió después.

Abandonar un reality es considerado como una ofensa a todo el equipo, a la cadena y a la productora, así que las Azúcar Moreno son, desde hoy, mal recibidas en Mediaset.

¿Qué te parece este abandono?