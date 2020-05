Willy Bárcenas denuncia que TVE le ha vetado para concursar en 'Masterchef Celebrity'

El líder del grupo Taburete, Willy Bárcenas, ha creado una gran polémica en redes sociales tras denunciar a través de su Instagram que el programa 'Masterchef Celebrity', de TVE,le ha vetado por ser hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Este veto de la cadena pública, según el cantante, se debe a su "nombre y apellidos" ya que él había ido pasando las diferentes pruebas del casting y le habían salido "bastante bien y así me lo hicieron saber la gente de la productora".

Sin embargo, fue este martes cuando recibe la mala noticia: "Fue ayer cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa".

"No me permiten participar por un nombre y unos apellidos"

Bárcenas continúa relatando lo sucedido y achaca el veto a se hijo de Bárcenas: "Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos".

Después añade: "Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música, para todos los que no saben de prejuicios ni hacen que esos mismo".

Estos son los concursantes de 'Masterchef Celebrity 5'

Tras el supuesto veto e TVE, Willy Bárcenas se queda fuera de participar en la quinta edición de 'Masterchef Celebrity', programa del que ya se conoce a sus 16 concursantes, entre los que se encuentra la exministra, Celia Villalobos, que se dio a conocer ayer.

Junto a ella participarán tambié otros rostros conocidos como: Florentino Fernández, -conocido como 'Flo'-, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Juan José Ballesta,Raquel Sánchez Silva, Josie, Melani Olivares, La Terremoto de Alcorcón y David Fernández. El programa aún está pendiente de dar a conocer su fecha de estreno.