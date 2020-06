El repaso de Vicente Vallés al Gobierno: carga contra Dolores Delgado y destapa que no hace caso a la OMS

Vicente Vallés vuelve a ser protagonista en las redes sociales por haber vuelto a darle un repaso al Gobierno, el primero arremetiendo contra el dedazo de Pedro Sánchez y otro, destapando que el Gobierno cuenta como le viene ne gana y no según las instrucciones dadas por la OMS.

El presentador de informativos de Antena 3 recordó cómo Pedro Sánchez ha enchufado a Dolores Delgado en la Fiscalía y la rapidez con la que en un solo día se han anunciado tres decisiones de la Fiscalía con "una enorme carga política".“Destacable el ímpetu con el que la Fiscalía se ha tomado su actividad este día 8 de junio, quizás recuerden la polémica con la que Pedro Sánchez eligió como Fiscal General del Estado a su entonces ministra de Justicia Dolores Delgado. Era la primera vez que un presidente del Gobierno se atrevía a colocar al frente de la Fiscalía a quien había sido hasta unas horas antes su persona al frente del Ministerio de Justicia", señaló.

Después continuó explicando: "Pues bien, de la mano de Dolores Delgado, en una sola jornada, la Fiscalía ha optado por llevar el caso del Rey [Juan Carlos]a la Fiscalía del Supremo, ha rebajado la petición de pena para el major [Josep Lluís] Trapero hasta facilitar incluso su salida de este caso sin ir a prisión y además ha pedido que se archive la investigación sobre la manifestación del 8 de marzo que involucra al delegado del Gobierno en Madrid, [José Manuel Franco Pardo]. La Fiscalía quiere darle carpetazo a este asunto cuanto antes. Los tres son casos con una enorme carga política, los tres han sido anunciados hoy”.

"El Gobierno va a tener que cambiar sus datos si es que quiere seguir los criterios de la OMS"

El segundo repaso que dio Vallés al Gobierno en el informativo de la noche fue demostrar con datos que no está contando como se debe el número de muertes por coronavirus. Si la anterior vez las redes aplaudieron que destapara “las mentiras del Gobierno” en relación a la cifra de fallecidos, ahora ha destapado que España no está siguiendo las indicaciones que la OMS estableció el pasado 20 de abril, en las que dice que se contabilice también a los casos sospechosos aunque no se les haya hecho una prueba. "El Gobierno va a tener que cambiar sus datos, si es que quiere seguir los criterios de la OMS", ha sentenciado.

Para demostrar que en nuestro país no se está teniendo en cuenta este último número, el presentador de informativos de Antena 3 rescató unas declaraciones que hizo el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que asegura que para contabilizar las muertes por covid-19 “se atienen a los reglamentos y definiciones de los organismos oficiales en materia de sanidad, el ICDC y la OMS, y computamos como persona fallecida por coronavirus a aquella que ha sido diagnosticada con un test. Es lo que dicen los reglamentos”.

Vallés señalaba que Fernando Simón y el presidente del Gobierno “han defendido esta misma tesis” de Sanidad que el presentador incide en que no es la que indica la OMS. “El Gobierno asegura que sigue al pie de la letra las instrucciones de la OMS para contabilizar como fallecidas por covid-19 solo a aquellas personas a las que se les hizo una prueba, un test PCR pero no a casos sospechosos a los que no se les hizo esa prueba. Pues bien, estos son los datos. El día 20 de abril, la OMS emitió este informe bajo este título: “Pautas internacionales para la certificación y clasificación de covid-19 como causa de muerte, insistimos en que está fechado el 20 de abril”.

El Gobierno no está contando los casos probables como indica la OMS, solo los confirmados

El presentador de informativos de Antena 3 procede a leer lo que dice el informe en la página 3: "Una muerte por covid-19 se define con fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso covid-19 probable o confirmado. Como ven no solo los casos confirmados lo prueban, también los probables”.

Vallés continúa leyendo: “Una muerte debida a covid-19 no puede atribuirse a otra enfermedad, por ejemplo al cáncer, y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospechan que desencadenan un curso grave de covid-19".

"Los datos que están dando hasta ahora no son los datos que indica la OMS"

Después el periodista explica: “Es decir, según la OMS, todo caso de muerte con síntomas de coronavirus debe ser atribuido al covid, se haya hecho el test o no, y el documento es del 20 de abril. Pero este mismo párrafo se ha repetido, invariablemente, desde el 22 de abril hasta la fecha en los informes diarios de la OMS. Por tanto, España no ha seguido las indicaciones de la OMS, y se ha limitado a contabilizar como coronavirus solo a los fallecidos a los que se les ha podido hacer el test de coronavirus. Solo a ellos. Este martes, el doctor Fernando Simón ha reconocido que tendrán que cambiar sus datos”.

Para finalizar, Vallés señala que “el Gobierno va a tener que cambiar sus datos para incluir también a aquellos casos con síntomas aunque no se haya hecho la prueba, el test, al fallecido” y añade con ironía: “Eso siempre que quiera seguir los criterios de la OMS porque los datos que estaba dando hasta ahora no son los datos que indica la OMS”. Dejando caer que está en ellos el seguir contando a su libre albedrío o como marca la norma.