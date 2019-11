Toñi Moreno explota tras publicarse un terrible rumor sobre ella

Un titular falso ha provocado un enfado monumental en la presentadora Toñi Moreno, de 46 años. "Todo no vale para ganar dinero. Hay límites", ha señalado en su Instagram la presentadora de ‘Mujeres, hombres y viceversa’, que se encuentra embarazada de siete meses de la que será su primera hija.

Esta 'noticia' hizo alertar al entorno a la presentadora, que se vio obligada a llamar a sus familiares para desmentir la terrible noticia. En ella, se daba a entender que Moreno había sufrido un aborto tras mezclar la muerte de un bebé en Inglaterra con la de la presentadora catalana. El titular decía así: "Pierde el bebé. Toñi Moreno, presentadora de televisión, devastada con la terrible noticia".

Después habló del tema en 'Viva la vida', el programa que presentaba ella antes: "Me lo envió una amiga mía y lo primero que hice fue llamar a mi madre para decirle que estuviese tranquila. Esta gente me provoca el mayor de los desprecios porque juegan con un tema muy serio, el tema de la salud. Gente inmoral, sin ningún tipo de sentimientos. No sé qué objetivo tienen", señalaba Toñi, expareja de la cantante Rosana, desmintiendo así ese falso rumor. Después añadía: "Llevo 24 horas tranquilizando a toda la gente que me quiere".

Toñi Moreno: "El embarazo sigue su curso satisfactoriamente".

Cuando Emma García le preguntó si iba a demandar al medio que lo había publicado, Toñi respondió: "Me da coraje dar a esta gente tiempo de mi vida. Yo ahora tengo que estar centrada en mi trabajo y en que voy a ser madre, que es lo más bonito que te puede pasar en la vida. No voy a gastar mi energía en periodistas y pseudo periodistas que inventan noticias y juegan con la sensibilidad de la gente. Ahora estoy volcada en mi trabajo y en ser mamá". Después, la presentadora añadía: "Todo está perfecto y el embarazo sigue su curso satisfactoriamente".

Esta falsa noticia se ha producido días después de que se haya conocido la ruptura entre Toñi y la cantante Rosana tras más de un año y medio juntas. Una relación que ninguna de las dos confirmó nunca aunque se les fotografió juntas y muy cariñosas.

La falsa noticia del aborto se ha producido después de otro gran susto que se dio la presentadora hace unas semanas, cuando le notificaron en directo la noticia de la falsa muerte de María Teresa Campos, -como te contamos en 'Vozpópuli'-, algo que la provocó que se le saltaran las lágrimas y tuviera que abandonar el plató.