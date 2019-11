Tamara Falcó se alza como la ganadora de 'MasterChef Celebrity 4'.

La diseñadora y empresaria Tamara Falcó se ha convertido en la ganadora de la última edición de 'Masterchef Celebrity'. La hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada televisiva con su participación en la cuarta edición del concurso de RTVE. El menú que la alzó con la victoria fue una ensalada homenaje a su madre, pichón con multiesférico de maíz y aire de chocolate y tarta de melocotón.

El premio de 'Masterchef Celebrity' que obtuvo Tamara Falcó fueron 75.000 euros, que donará a Mensajeros de la Paz, además de un curso de cocina creativa en el Basque Culinary Center, el centro de estudios culinarios más prestigioso de España.

Los momentos más destacados de Falcó

El programa ha permito conocer aún más a Tamara Falcó que nos ha vuelto a dejar muy buenos momentos siendo siempre fiel a su naturalidad y espontaneidad. La diseñadora protagonizó uno de los momentos más divertidos del concurso cuando la juez Samantha Vallejo-Nágera le preguntó, tras reconocer Falcó que no sabía cocinar, por un libro de recetas que publicó con su nombre en 2016, 'Cupcakes de Tamara'. "Solo me saqué las fotos, luego dijeron que eran mis recetas, pero no lo eran", confesó divertida provocando las risas de todos.

Durante el concurso de cocina, ha demostrado ser además una persona trabajadora y perfeccionista con sus platos y una buena compañera, siempre apoyando y animando al resto de concursantes. Incluso, por primera vez, hemos podido ver que la hija de Preysler también tiene su caráctery genio cuando la ocasión lo requiere, como le ocurrió en una tensa discusión con Anabel Alonso en la que la humorista acabó llorando.

Tamara Falcó y sus tonteos con Jordi Cruz

Además de demostrar que es todo corazón, también hemos podido ver la faceta seductora y ligona de Tamara, que nos ha dejado varios momentos en los que se la ve tonteando con el chef Jordi Cruz. Además, en el programa ha hecho una gran amistad con el diseñador Juan Avellaneda, con Los Chunguitos y Yolanda Ramos.

Seguramente una de las personas que más se haya sorprendido con el triunfo de Tamara sea su propia madre, Isabel Preysler, que no esperaba que su hija fuese a "cocinar tan bien". Según la ganadora de 'Masterchef Celebrity', el único que confió en ella fue su cuñado, el tenista Fernando Verdasco, marido de Ana Boyer.