El grupo de Willy Bárcenas incendia las redes por posar con una bandera de España en Barcelona

El grupo ‘Taburete’, liderado por Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, subió hace unos días una imagen de ellos sujetando una bandera de España de gran tamaño tras un concierto que dieron en Barcelona. Junto a la fotografía, en la que se ve a todos sus integrantes muy sonrientes, se lee: “Gracias Barcelona!! Volveremos!!”.

La imagen ha incendiado las redes sociales con todo tipo de comentarios ya que además se hizo en la víspera del primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Está recibiendo tanto críticas como mensajes de apoyo.

En las redes se pueden leer mensajes en contra como estos: “Por qué solo posáis con la bandera en Barcelona? Sois música, no política”, “Esto de la bandera no se suele hacer cuando vas al extranjero?”, “Solo sois españoles en Barcelona?” o “No sé si tomármelo como provocación o como que aceptáis la independencia de Catalunya y actuáis como cuando un grupo va a otro país”.

También hay ataques contra Willy Bárcenas, utilizando a su padre Luis Bárcenas: “Está bien que os hagáis la foto con vuestra bandera cuando vais a tocar al extranjero. Todo un detalle. Por cierto, ¿os esperaban vuestras madres en la salida, no? Por el tema de que hay una que no pudo entrar en la cárcel porque tenía que cuidar a su hijo y tal”, “El Niño de papá con la manta que no tuvo huevos el padre de tirar de ella” o Put@s pijos de mierda... Pensaba que los familiares de mafiosos no tenían patria, pero ya veo que aparte de ser malos de cojones como músicos, como fachas sois bastante hipócritas también... Amar España creo que NO es saquearla como hizo papi Luis y su colega M.R.”.

Peor el grupo ha recibido también mensajes de alabanza y apoyo como estos otros: “Qué grandes sois”, “Grandes y hermosa bandera”, “Olé, olé, me comprometo a escucharos y seguramente me convertiré en seguidor vuestro”, “No sé por qué debería este hombre ser responsable de las acciones de su padre.... Nadie debería serlo de hecho” o “Muy grandes!! Gracias amigos!! Viva España”.

Además, antes de acabar el concierto, ‘Taburete’ animó a su público a entonar canciones como ‘Qué viva España’ o ‘Yo soy español, español’.