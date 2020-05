Susanna Griso confiesa en directo uno de los mayores dramas de su vida

Susana Griso (50) pasó una mala época. Fue cuando tuvo que adoptan a su pequeña Dorcette, una niña costamarfileña que llegó a la vida de la presentadora en 2018.

La adopción no fue fácil, tal y como la propia Susanna ha revelado este jueves en su programa: "Fue desesperante", ha dicho mientras entrevistaba a una madre que está esperando poder viajar a la India para encontrarse con su hija adoptiva y volver con ella a España. Un trámite que, como tantos otros, se ha visto interrumpido por la crisis del coronavirus.

Durante la conversación, Susanna ha contado que ella tardó 8 años en poder tener a su pequeña. "Son países con muchas dificultades. Por ejemplo en mi caso yo pillé una guerra civil, muchos cambios de Gobierno, todo eso te va retrasando. (...) Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara teniendo hijos biológicos, de ahí que me fuera a una adopción internacional", ha explicado.

Susanna Griso confiesa lo mal que lo pasó al adoptar a su hija

La llegada de Dorcette amplió la familia que la periodista tiene desde hace más de dos décadas con Carlos Torras, de cuya relación nacieron Jan y Mireia.

En 2003, seis años después de pasar por el altar, la pareja dio la bienvenida a Jan. Más tarde, ampliaron la familia con Mireia, de 13 años, y en 2018 con Dorcette.

Carles Torras, siempre al lado de Susanna

Carles se ha convertido en el mayor apoyo de Susanna, quien sufrió la pérdida de su hermana mayor el pasado 27 de junio.

Esta muerte fue un duro golpe para la periodista, pues hace dos años y medio, en noviembre de 2017, perdió a su madre, Montserrat Raventós, a causa de un ictus. Anteriormente, pasó el duelo por el fallecimiento de su padre, Paco Griso, un reconocido empresario textil catalán.

Anteriormente al fallecimiento de sus padres y su hermana mayor, la periodista sufrió la pérdida de uno de sus hermanos mayores.