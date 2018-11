Soraya Arnelas estalla por las constantes críticas de los fans de 'Tu cara me suena'

Soraya Arnelas es una de las concursantes de 'Tu cara me suena', un talent show que emite Antena 3 todos los viernes. Esta semana, el programa ha sido líder de audiencia tras aglutinar frente al televisor a 2.618.000 espectadores, un 20,1% de share.

La cantante suele recibir siempre valoraciones positivas por parte del jurado, una opinión que no comparten los seguidores del concurso. "Nunca imita, siempre hace de ella misma" es la crítica más común que recibe Soraya en las redes sociales tras sus actuaciones.

Recordemos que 'Tu cara me suena' es un programa en el que famosos tratan de imitar a otros cantantes y actuaciones, y gran parte de la audiencia de este espacio considera que a Soraya siempre se la reconoce, pues "no cambia nunca la voz ni el tono".

Estalla en Twitter

Tras semanas recibiendo este tipo de comentarios negativos, la extriunfita decidió publicar un tuit en tono irónico: "Me encanta cuando me dicen 'Soraya hace de Soraya!'. PUES CLAROOOO! Es que la que está debajo soy yo. Me encanta que tengáis mi voz tan presente".

Me encanta cuando me dicen Soraya hace de soraya! PUES CLAROOOO! Es que la que está debajo soy yo !🤣Me encanta que tengáis mi voz tan presente!Foto by @JoseIrunFoto ❤️ pic.twitter.com/bPoQbonrM2 — SORAYA “extremeña salerosa” (@SorayaArnelas) 16 de noviembre de 2018

Más críticas

Después de esto, Soraya ha seguido recibiendo más comentarios negativos si cabe.

Es que el programa se llama Tu Cara Me Suena, no tu Voz Me Suena 🧐🤠 — Mistake. (@antoniomistake_) 16 de noviembre de 2018

"No es un programa de covers":

Como no se va a tener presente? Si a Rihanna no se la ha visto por NINGÚN sitio.. es TU CARA ME SUENA (imitacion) no es un programa de covers — Rubén (@Mrflawless25) 16 de noviembre de 2018

"Usted no imita":

Es normal que la que esté debajo sea usted pero se trata de imitar, aunque sea un programa de entretenimiento y eso usted, perdone que le diga, NO LO HACE. Otra cosa es que quiera admitirlo, que ya vemos que no. Un saludo. — Elena 🇪🇺💚 (@HERAANDALUZA) 16 de noviembre de 2018

"No somos haters"

No somos haters, somos un publico que nos sentimos burlados cuando los que de verdad IMITAN, no estan arriba. #tongo#tcms8 — Victor Alvarez (@VictorA64304373) 17 de noviembre de 2018

Y así, decenas de comentarios más. ¿Tú qué opinas?

En cuanto al programa de ayer, lo ganó Mimi con su actuación de 'I try' de Macy Gray. Pincha aquí si quieres ver las actuaciones de la gala.