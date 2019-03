Silvia Tortosa cuenta su dramática lucha contra el cáncer: "No podía asimilar algo tan grave"

Silvia Tortosa ha visitado el plató de Sábado Deluxe para narrar cómo está siendo su lucha contra el cáncer de mama. La actriz vio como hace unos meses su vida daba un giro de 180 grados. Fue en una autoexploración cuando encontró algo raro en su pecho, un hallazgo que dio paso al diagnóstico de la enfermedad.

Mientras los médicos le daban la noticia, Silvia hizo frente a multitud de pensamientos. Aún así, sus ganas de luchar y de dar esperanza a todas aquellas mujeres que estén pasando por lo mismo le ha llevado a sentarse en el plató de Telecinco.

"El cáncer de mama es un traidor oculto que no avisa, no podía asimilar que tuviera algo tan grave", explicaba recientemente a Lecturas. Unas palabras que ratificó este sábado ante María Patiño: "Lo peor de esta enfermedad es que no te sientes mal, por eso es tan traicionera".

Pide perdón públicamente a María Teresa Campos

Además, Tortosa aseguraba que ha llorado mucho pero por ver como los suyos se han volcado con ella: "He llorado mucho, pero no por esto, por el cariño recibido".

Una respuesta que también vio en María Teresa Campos. La presentadora fue una de las primeras personas a las que llamó cuando supo su diagnóstico. Silvia quería saber quiénes eran los médicos que le habían tratado a Terelu Campos, pero no quiso contarte que ella también padecía cáncer de mama. Un hecho que le ha llevado a pedir perdón públicamente a María Teresa: "Espero que Teresa me perdone que cuando le pregunté sobre los médicos que trataban a Terelu no le dijera que a mí me habían diagnosticado lo mismo".