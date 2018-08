Shakira comparte el vídeo del fan que más le ha emocionado

Shakira se encuentra inmersa en su gira por Estados Unidos. Tras arrasar en el Madison Square Garden de Nueva York, la cantante ha aterrizado en Miami donde ha cautivado a todo su público.

Y es que la gran comunidad latina de Florida ha disfrutado de lo lindo con los ritmos de la colombiana. Un público totalmente entregado entre los que se encontraba un fan muy especial.

Arcelio, un hombre de 90 años, acudía a este concierto acompañado de su familia. Un momento muy especial en el que pudo bailar al son de las letras de Shakira, entre ellas su Hips Don`t Lie.

Al ver el vídeo que publicó la familia del abuelo Arcelio en Instagram, Shakira no pudo contener su emoción. Así, la pareja de Piqué compartió las imágenes con sus más de 50 millones de seguidores en sus redes sociales junto a este mensaje: "Esto es de lo mejor que he visto!! Qué lindura!!! Shak".

Ésto es de lo mejor que he visto!! Qué lindura!!! Shak #Repost#abueloarcelio on instagram. ・・・My 90 year old hips don't lie🕺🏻 #ShakiraMiamipic.twitter.com/XNrXVv8Uds