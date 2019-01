Selena Gomez rompe su silencio y manda un mensaje a sus seguidores de Instagram

Selena Gomez ha vuelto a Instagram. La cantante ha retomado su actividad en la red social después de un largo periodo de ausencia, y es que fue en septiembre del año pasado cuando decidió dejar a un lado su faceta más pública para centrarse en su recuperación física y mental.

Desde esa fecha, poco o nada se sabía de la artista norteamericana. Ingresada en un centro psiquiátrico tras sufrir una fuerte "crisis emocional", Selena ha querido volver a Instagram para desear un feliz año a sus 144 millones de seguidores.

Con una serie de fotografías en blanco y negro, Gomez ha abierto su corazón a todos sus fans con un contundente mensaje: "Hace mucho tiempo que no escuchabais nada de mi pero he querido desearos un feliz año y daros las gracias por vuestro amor y apoyo. El año pasado fue, definitivamente, un año de autorreflexión, cambios y crecimiento. Son siempre estos cambios los que te muestran quién eres y qué eres capaz de superar. Creedme, no ha sido fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero este año que tenemos por delante. Amor para todos".

Una mensaje que ha conseguido en solo 9 horas más de 5 millones de 'likes', una cifra que demuestra lo mucho que echaban de menos los fans a Selena Gomez.