Sara Carbonero revela que tuvo que ser operada de un bulto en el pecho

La periodista Sara Carbonero ha revelado en su cuenta de Instagram que "hace unas semanas" le detectaron un tumor que, tras ser extirpado, resultó ser benigno.

Carbonero, que reside en Oporto junto a su marido, el portero Iker Casillas, y sus hijos, comentó, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: Tras "una operación y más o menos diez días después, pude respirar aliviada, porque los resultados dijeron que era benigno".

"No todas las mujeres tienen la misma suerte, y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama", dijo la periodista.

En su perfil también recordó a su amiga María, que falleció hace un año tras luchar contra una grave enfermedad.

Además, recordó la importancia de la detección precoz y de someterse a revisiones periódicas. "Unámonos y hagamos todo lo que está en nuestra mano desde ya", concluyó Carbonero.

Ana Rosa Quintana pasó por un cáncer

Ana Rosa Quintana ha querido hacer una confesión muy importante este 19 de octubre en ‘El programa de Ana Rosa’. La presentadora ha querido revelar en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que ella también sufrió esta enfermedad hace ocho años. "Os voy a contar una cosa que no he hecho nunca. Por distintos motivos no lo conté, pero creo que es importante que hoy lo cuente", comenzaba la periodista.

Tras la emisión de un reportaje donde cinco mujeres narraban su experiencia en la lucha contra esta enfermedad, Ana Rosa explicaba: "Hace ocho años, cuando yo estaba haciendo este programa, tuve un tumor de mama. En julio me lo diagnosticaron, era el año 2010 y yo empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto y tengo que decir que era un cáncer de mama in situ de grado 1, prácticamente nada porque no necesité quimioterapia".

Un relato que continuaba con "yo venía aquí todo los días, hacía el programa y luego me iba a la radioterapia y al día siguiente volvía, no cogí ni un día de baja", además respondía a la pregunta de por qué no lo contó en su momento: "Bueno yo sé por qué no lo conté, tenía dos niños de 6 años y no quería que se asustaran. Y no lo conté porque mi madre vivía, ya era muy mayor y me prometí que no lo diría hasta que mi madre no estuviera... y creo que ha llegado el momento".