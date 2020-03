Ryan Reynolds y Blake Lively donan un millón de dólares a bancos de alimentos por la crisis del coronavirus

Ryan Reynolds y Blake Lively han dado un paso al frente en la lucha contra la pandemia que está azotando al mundo entero. La pareja de actores ha querido poner su granito de arena para ayudar, en la medida de lo posible, a todas aquellas personas que se han visto afectadas y se verán afectadas por el coronavirus Covid-19.

El protagonista de 'Deadpool' ha anunciado en sus perfiles de Twitter e Instagram que tanto él como su mujer van a donar un millón de dólares a dos bancos de alimentos: Feeding America y Food Banks Canadá.

Además, Reynolds ha pedido a todos aquellos que puedan ayudar que lo hagan pues asegura que todos estamos de acuerdo en una cosa: el coronavirus Covid-19 es terrible.

I think we can all agree, Covid-19 is an asshole. If you can help, visit, https://t.co/gDZHbYYurJ and/or https://t.co/2fserjQQQspic.twitter.com/4rb4WpoDKo