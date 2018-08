Robert Redford confirma que dejará de actuar, pero no descarta dirigir

Robert Redford confirmó hoy que abandonará la actuación, como anunció hace dos años, pero dejó la puerta abierta a seguir dirigiendo filmes, en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Nunca digas nunca, pero he concluido que esto es el fin para mí en cuanto a actuación y que me voy a jubilar después de esto (la película 'The Old Man & the Gun') porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años", declaró el artista.

Leyenda de Hollywood delante y detrás de las cámaras, Redford aseguró en noviembre de 2016 que se retiraría de la interpretación tras participar en dos películas más: "Nosotros en la noche", que se estrenó en 2017 en Netflix, y "The Old Man & the Gun", que llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 28 de septiembre.

"Pensé: 'Bueno, es suficiente. ¿Y por qué no irme con algo que es muy optimista y positivo?'", dijo Redford en referencia al tono de la película "The Old Man & the Gun", del director David Lowery ("Peter y el dragón", 2016) y en cuyo elenco aparecen también Sissy Spacek y Casey Affleck.

No obstante, Redford, que cumplirá 82 años el 18 de agosto, dejó la puerta abierta a seguir dirigiendo largometrajes.

"Ya veremos acerca de eso", indicó Redford, cuya última cinta como realizador es "Pacto de silencio" (2012).

Dúo con Paul Newman

Redford alcanzó la fama como actor gracias a películas como "Dos hombres y un destino" (1969), "El golpe" (1973), ambas junta a Paul Newman, o "Tal como éramos" (1973), con Barbra Streisand, que le convirtieron además en uno de los galanes más deseados de Hollywood.

Posteriormente participó en otros recordados filmes como "Todos los hombres del presidente" (1976), junto a Dustin Hoffman, o "Memorias de África" (1985), con Meryl Streep.

Saltó a la dirección con "Gente corriente" (1980) y cosechó más aplausos como realizador por su labor en las cintas "Quiz Show (El dilema)" (1994), "El hombre que susurraba a los caballos" (1998) o "Leones por corderos" (2007).

Promotor del cine independiente a través del Instituto Sundance, Redford ganó el Óscar al mejor director por "Gente corriente" y también recibió una estatuilla honorífica de la Academia de Hollywood en 2002.