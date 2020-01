Rebajas - ¿Qué prendas son la mejor inversión para nuestros armarios?

¿Cuántas veces tu vocecilla interior te ha reprochado lo que te gastas en ropa? Es hora de hacerla callar con una teoría bien sencilla: el gasto en moda no tiene porqué ser un derroche, puede convertirse en una inversión. Como no podemos ir desnudos por el mundo, lo que tenemos que hacer para sentirnos satisfechos con nuestras compras de rebajas, es saber cuándo y cómo gastarse el presupuesto.

Las mejores compras son aquellas que vamos a poder utilizar en muchas ocasiones

El cuándo es bien sencillo, hay que aprovechar el momento de Rebajas, y por si no te habías dado cuenta... ¡Acaban de comenzar! El cómo también puede ser igual de simple y es que las mejores inversiones son aquellas que se pueden amortizar mucho. En nuestro caso significa que las mejores compras son aquellas que vamos a poder utilizar en muchas ocasiones, por lo que ganan las prendas que no estén sujetas a las últimas tendencias, y que podamos usar durante años, y aquellas que nos pueden servir más allá de una estación concreta.

Desde Vozpópuli hemos realizado una lista de inversiones imprescindibles, un repaso por aquellas prendas que debes tener sí o sí en tu armario y que ahora es el mejor momento de hacerse con ellas.

Un trench clásico

Comenzamos el viaje con las propuestas femeninas, pero lo hacemos con una prenda que también nos sirve a la perfección para el hombre: la gabardina. No hay una prenda de abrigo más clásica y atemporal. Si la inmortalizó el cine de Hollywood hace más de 80 años, ten por seguro que la que te compres en estas rebajas podrás usarla durante décadas. Por eso no dudes en hacer un buen desembolso de dinero y hacerte con una de muy buena calidad que aguante mil batallas.

Una 'chupa' de cuero

Otra prenda de abrigo que también pasa de década en década siendo un must es la cazadora de cuero. Por ella tampoco pasan los años y está previsto que en 2020 sea una de las prendas estrella así que es el mejor momento de hacernos con una. Puedes realizar una buena inversión en una de patrón clásico, en color negro y estilo masculino. Pronto verás que puedes combinarla con multitud de looks y que es una prenda a la que los años le sienta la mar de bien.

Unas Converse básicas

Si un calzado combina a la perfección con las cazadoras anteriores, son las zapatillas Converse. ¿Sabes cuántos años tienen las famosas botas All Star? ¡103 años! Basta con esa cifra para convencernos que es una zapatilla que no va a pasar de moda nunca. Si no tienes una en tu zapatero, no sé cómo has podido sobrevivir hasta ahora. Lo mejor es hacerte con una básica, y eso significa en color blanco o negro y, como dato curioso, que sepas que hasta los años 60 la marca no empezó a comercializarla en otros colores. Si quieres formar parte de su historia, no dudes en rechazar las imitaciones.

Unos stilettos nude

Pero no siempre podemos ir de plano, en ocasiones la ocasión nos obliga a elevarnos a unos tacones y es por eso que nuestra próxima recomendación es hacerte con unos zapatos de salón. Si piensas que el negro es el color que combina con todo, es porque aún no has probado con el nude. En el calzado merece mucho la pena invertir, hazte con unos de buena calidad, de piel, made in Spain y que te resulten muy cómodos para que puedas aguantar horas subida en ellos.

Un vestido azul

Una lección que debes aprender desde enero es la siguiente: el marino es el nuevo negro. Y si quieres ser aún más exacta, el classic blue. En Vozpópuli ya te adelantamos que era el color del año, así que es hora de teñir tu armario de él. El LBD (little black dress) es un básico que no puede faltar en el armario de cualquier mujer, así que durante el 2020 tendremos que hablar del little classic blue dress. Lo mejor es invertir en un modelo atemporal, de líneas muy sencillas y largo cóctel, que nos sirva tanto para ir a trabajar como para un evento social.

Un vestido lencero

Hemos comenzado el 2020 pero la moda ha decidido fijarse en los 90 para marcar sus tendencias. Es por ello que el vestido básico de estilo lencero vuelve a estar de rabiosa actualidad. Si lo eliges en negro podrás comprobar que puede servirte tanto para ir a una boda como para salir una noche de fiesta, tanto para una primera cita como para un entierro. ¿Existe algo más camaleónico? Pues un truco, si el tejido es ligero y el vestido no es muy largo, incluso puedes convertirlo en un top lencero y llevarlo bajo los pantalones. Eso si es un 2X1 y no el de los supermercados.

Una blusa blanca

Una camisa blanca es otra de esas prendas que no pueden faltar en el armario. Si quieres escapar del modelo básico y sabes cuáles estarán más de actualidad durante este año, lo mejor es que apuestes por uno de los bandos. En un lado tendremos el estilo masculino, por lo que puedes comprarte una camisa amplia y sencilla. Pero por otro lado vamos a vivir el reinado del estilo bohemio y romántico, por lo que nada mejor que las grandes lazadas, las mangas abullonadas y las transparencias.

Unos vaqueros 'slouchy'

Repite conmigo: slouchy. Otra vez: slouchy. Es que hay que grabarse ese término en la mente bien fuerte porque es el patrón que va a estar más de moda durante el año. El denim es otra de las grandes tendencias, así que nada mejor que comenzar con unos vaqueros de este estilo holgado por los muslos y ajustado al tobillo para irnos introduciendo en el adiós al pitillo.

Un abrigo negro

Comenzamos ahora con el terreno masculino. Para ellos es indispensable tener un buen abrigo negro, una prenda de fondo de armario que se puede utilizar prácticamente a diario con cualquier look. A la hora de elegir uno, fíjate en algunos modelos como el que te proponemos en los que se puede alterar el diseño poniendo y quitando elementos como cuellos de piel o capuchas. De esta manera, con una única adquisición, parecerá que te has comprado dos abrigos diferentes.

Una camisa marino

El color classic blue no será tendencia exclusivamente en la moda femenina, es el tono del año y por tanto invadirá también el armario del hombre. Es hora de invertir en este color y hacerte con prendas básicas como una camisa o un jersey. Estamos de enhorabuena ya que es un color fácil de combinar y que nunca pasará de moda.

Una camisa de franela

También es importante invertir para momentos más ociosos. El look Kurt Cobain y su estilo grunge va a ser un referente durante el resto del año así que aprovecha estas rebajas porque las camisas de franela de cuadros, al más puro estilo leñador, lo invade todo. Te damos un consejo, comprate una que tenga blanco en el estampado, de esta manera podrás combinarla sin problema sobre una camiseta básica de este color.

Una camiseta de estilo marinero

Pase lo que pase, cuando llega el verano la tendencia navy se impone. Es un clásico atemporal que es perfecto para lucir en nuestros momentos de vacaciones. Aprovecha las rebajas de invierno para adelantarte al buen tiempo y elegir una camiseta con los colores propios de este estilo que son el blanco y el marino y los estampados de rayas.

Unas zapatillas blancas

En el caso de los hombres, también son igual de importantes los complementos. En las últimas temporadas las zapatillas blancas se han convertido en un básico que han superado los límites del deporte y de la juventud. Es tal su influencia que hasta empiezan a ser aceptadas como accesorio de trajes de chaqueta. Lo mejor es fichar un modelo neutro, lo más básico posible, para que te encaje con cualquier color.

Unos zapatos de vestir

Si las zapatillas han invadido el look sastre, el típico calzado de ejecutivo cada vez es más utilizado con conjuntos alternativos. Comprueba como un zapato negro de vestir puedes usarlo mucho más allá que en los momentos de traje de chaqueta. Combínalo con pantalones tobilleros y camisetas y elígelos con algún adorno que los haga especiales como borlas, lengüetas o troquelados.

Un maletín - bandolera

Como bolso, nada mejor que invertir en un maletín. Si tu estilo es más casual podrás encontrar en el mercado diseños que encajen con un estilo más juvenil. Además podrás tener la opción de elegir un maletín que tenga la posibilidad de utilizarse como bandolera y así ganar en comodidad. A la hora de elegir el diseño que más te guste, ten en cuenta siempre el tamaño de tu ordenador portátil... si no luego vienen los disgustos.

Ahora que tenemos clara la lista de la compra, sólo queda marcarnos un presupuesto y echarnos a la calle (o a las webs) para comenzar a invertir.