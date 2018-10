Fin de la polémica: Miki y María no podrán quitar "mariconez" de la letra original de 'Quédate en Madrid'

"José María Cano no nos permite cambiar esa palabra". Con esta frase la directora de la academia de Operación Triunfo, Noemí Galera, ponía fin a la polémica que ha protagonizado la cuarta semana del concurso.

Todo surgido a raíz de que Miki y María hubieran pedido cambiar la expresión "mariconez" de la famosa canción de Mecano, Quédate en Madrid.

El caso es que la concursante madrileña fue la primera en expresar que, según ella, esa palabra resultaba homófoba. "Yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófono", expresaba.

Ante su negativa, la joven cantante optó por cambiar la letra por "gilipoyez". Una opción que también fue aprobada por su compañero.

Tras esto, Noemí Galera, quien por cierto abogaba por no hacer ningún cambio de letra, habló con ambos concursantes para expresarles la opinión de la propia Ana Torroja, vocalista de Mecano.

"Ella sigue cantándolo de esa forma, pero si decidís cambiar la letra que sea por estupidez y no por gilipoyez", explicaba Galera.

Así, cuando parecía que todo había quedado resuelto, Noemí Galera zanjó la polémica durante el primer pase de micros de la próxima gala. Aunque no con el resultado esperado para Miki y María.

"José María Cano no nos permite cambiar esa palabra. El programa se ha puesto en contacto con él, el es el autor de la canción y no nos permite cambiar Mariconez", explicaba la directora de la academia tras el ensayo de Miki y de María.

Palabras que suponen, en definitiva, que la letra de Quédate en Madrid no sufrirá ningún cambio.

En cualquier caso, Galera ha mostrado su comprensión con los concursantes. "Yo conozco esa canción desde que se estrenó. La llevo escuchando 30 años y el mariconez lo tengo incrustado en mi disco duro y nunca me había planteado que fuera ofensivo".

La polémica todavía se hizo más grande después de las palabras de Ana Torroja, quien es además jurado de este OT 2018. De este modo, la cantantemanifestó su malestar a través de Twitter. "No estoy de acuerdo en cambiar la letra y no soy quien para hacerlo", expresaba la vocalista de Mecano.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor