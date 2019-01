Paulina Rubio, nueva coach de La Voz de Antena 3: "Quiero una voz auténtica que no me recuerde a nada"

Este lunes 7 de enero La Voz llega, al fin, a Antena 3. En su nueva era el talent musical contará con Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Paulina Rubio como coaches. La artista mexicana, que se estrena como jurado en el formato, augura "una buena temporada" y asegura que hará girar su sillón cuando encuentre una voz "auténtica, diferente y con luz propia".

"Quiero que suene algo que no exista. No quiero que me recuerde a nada", subraya Rubio en una entrevista concedida a Europa Press, quien advierte que el nuevo escenario "impone". Por su parte, Pablo López, que repite como juez del concurso, busca en la voz de los aspirantes que transmita "verdad".

Ambos intérpretes destacan el valor y arrojo de los aspirantes en el programa, que en su primera fase, la de las 'Audiciones a Ciegas', llegarán por ración doble los lunes y martes. "Es gente con mucho arrojo", insiste López. "Yo no me presentaría", bromea la mexicana.

Paulina Rubio afronta esta nueva edición, la primera en Atresmedia y que estará conducida por la presentadora Eva González, con "mucha adrenalina, incertidumbre y respeto". "Todo se ha vuelto 'latinocuente'", señala López, "no solo por el espacio sino por ellos también", refiriéndose a Fonsi y Rubio.

La clave del éxito

Sobre la responsabilidad de seleccionar a las mejores voces del país y encauzarlas hacia una provechosa carrera musical, la intérprete de éxitos como 'Ni una sola palabra' o 'Y yo sigo aquí' asegura que su trabajo es dar a los concursantes "herramientas para que se vayan de este concurso con las ideas más claras sobre cómo es la música y que tienes que hacer".

"Cuando alguien esta obsesionado con una idea no puedes enseñarle nada", remarca el cantante natural de Fuengirola, "solo escucharlo e intentar aportar lo poquito que puedas". Pero Rubio matiza que, más allá de la pasión por la música de los concursantes, "va a tener mucho que ver de esa persona, y de su futuro, su ángel".

"El carisma, saber desenvolverse y aprovechar esta oportunidad" son otras de las claves para hacerse un hueco en la industria musical, según la cantante.

Porque, ante todo, La Voz de España debe ser "una piedra preciosa", con la que los coaches se comprometen a trabajar y sacar el mayor provecho, pero siempre manteniendo "su propio brillo".