Los motivos por los que Paula Echevarría ha engordado en los últimos meses

Paula Echevarría adelgazó bastante cuando cortó su relación con David Bustamante. Pero ahora ha vuelto a ganar esos kilitos que se quitó entonces.

La actriz, que sale con Miguel Torres, ha desvelado en el programa Divinity (Mediaset) que es "un troll comiendo": "¡He engordado tres kilos!".

No puedo hacer dieta

La televisiva asegura que come "muchísimo", pero que aún así no es de hacer regímenes. "No puedo hacer dieta", ha asegurado.

También ha revelado los motivos por los que ha cogido peso: "He dejado de fumar y no sé cómo me los voy a quitar porque la boquita no la voy a cerrar”.

Paula siempre ha lucido tipazo, y es cierto que su peso fluctúa bastante. Lo que no varía es su interés por la moda e ir siempre a la última. "Siempre me ha gustado arreglarme, nunca he sido perezosa para eso", ha añadido.

¿Te cae bien Paula?