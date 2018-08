Paula Echevarría disfruta de sus vacaciones en Candás (Asturias) junto a sus amigas

Paula Echevarría está exprimiendo su verano al máximo en un montón de destinos: Marbella, Marruecos, Cádiz y ahora su querida Asturias. La actriz ha querido volver a su natal Candás y no faltan planes como tomar el sol en la piscina del municipio o paseos al puerto.

La 'it girl' también ha aprovechado para hacer planes de chicas y ha subido una foto a Instagram con sus amigas de la infancia disfrutando de la noche asturiana y bebiendo mojitos, todas muy unidas y sonrientes. La imagen iba acompañada del siguiente texto: "Risas, amigas, verano, pueblo... What else?? #Summer #Holidays #Candás #Asturias #AmigasDeSiempre #Cachas".

Y es que siempre que su ajetreada agenda se lo permite, vuelve a su querido norte. Ya sea pasando unos días en su pueblo o disfrutando de las playas de Cádiz, sin ninguna duda este es el verano de Paula y eso es debido a sus dos grandes talismanes: Miguel Torres y su pequeña Daniella.