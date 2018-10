Pau Donés habla de su cáncer en 'El hormiguero' de Pablo Motos

"Nunca había ido al médico. Un día me hice unos análisis y me dijeron que tenía cáncer de colón". Con estas palabras el cantante Pau Donés ha explicado en El Hormiguero de Pablo Motos cómo ha afrontado la enfermedad que sufre desde hace más de tres años.

El cantante de Jarabe de Palo ha acudido este martes al conocido programa de Antena 3 para hablar de sus últimos trabajos y sus próximos proyectos. La visita se tornaba aún más especial porque Pau Donés fue diagnosticado con un cáncer de colón en 2015, algo que entonces le obligó a cancelar su gira. En 2017, anunció que su tumor había remitido.

Así, uno de los momentos más emotivos de El Hormiguero ha sido cuando el cantante ha hablado abiertamente frente a Pablo Motos sobre cómo había sido vivir con la enfermedad que dice, padecerá, "toda la vida".

"Nunca fui al médico y fue una cagada. Un día de repente me encontraba muy cansado y me hice unos análisis. Fui al médico y me dijeron que tenía cáncer de colón. Cuarenta días después me encontraron 14 bultos en el hígado, luego otros tres...", relataba Donés.

"Vivir sin planes" A partir del día 1 de Enero de 2019 @jarabeoficial tiene un nuevo plan de vida #PauDonésEHpic.twitter.com/PK2beWc301 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 16 de octubre de 2018

El cáncer, para Pau Donés

Para el vocalista de Jarabe de Palo, el cáncer, "que da un miedo atroz", confesaba, es algo que "cada uno vive a su manera". Explicaba además: "Amigos de verdad dejaron de llamarme para que mi respuesta a 'como estás' no fuera un 'me estoy muriendo'".

Pau Donés también aprovechó para dar algunos consejos a la gente que estuviera pasando lo mismo que el ha vivido. En este sentido, dijo que "está bien tener un mal día, tanto si tienes cáncer como si no: vive la vida a tu manera. No siempre hay que estar simpático ni sonriendo. Si no te apetece, no lo hagas".

"La vida es una y ahora: vivámosla. Vive el momento, no pensando en el futuro. Y no tengamos miedo. Lo que tenga que ser, será. El tiempo que estemos aquí, disfrutémoslo", apuntaba Donés.