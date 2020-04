Pablo Motos critica a Pedro Sánchez: "Su orgullo le impide decir que la han cagado"

Pablo Motos ha vuelto a lanzar un mensaje de crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión ante el coronavirus ya que el presentador de 'El hormiguero' considera que es un error garrafal que las mascarillas no fueran obligatorias desde que se tuvo conocimiento de la pandemia de la covid-19.

"El orgullo de Pedro Sánchez le vuelve a impedir decir que han metido la pata y que las mascarillas tienen que ser obligatorias. Porque si el virus se transmite por las gotitas, con la mascarilla obligatoria no lo pasas, no caen en ninguna superficie que pueda tocar otra persona. En algún momento se caerán del guindo y dirán que es obligatoria. Su orgullo le impide decir que la cagaron y que debe ser obligatoria para todos. Nos tendremos que acostumbrar", señaló este martes.

Además, Pablo Motos también cargó contra la forma de contar los test que tiene el Gobierno: "No hay que olvidar es que el coronavirus sigue por ahí. No hay vacunas ni medicamentos. Dijeron que España era el octavo país del mundo que más test se han hecho, según la OCD. Pero es que esos datos se los dieron ellos a la OCD. Si contamos como cuenta el Gobierno somos los octavos, perosi contamos como contamos los demás, estamos en la decimosexta posición".

Si no hacen test masivos y el uso de las mascarillas no es obligatorio es porque no han conseguido traer los suministros suficientes. Lo que ha dicho Pablo Motos es algo más que evidente. pic.twitter.com/a9CmLIZsQg — Naranjito ⚫️ (@PedroOtamendi) April 28, 2020

Mandó en mensaje para los mayores: "Os sentís como de tercera porque no se os tiene en cuenta. No te abandones ahora"

Pablo Motos también tuvo un mensaje de ánimo para las personas mayores: "Os entiendo. Sentís que ser mayor es como ser de tercera porque no os tienen en cuenta. Encima, si te contagias, sientes que será el final. Pero eso ha cambiado. La verdad, aunque suene muy dura, esta situación nos ha puesto a todos cara a cara con la muerte. No te abandones ahora. Tus hijos no se lo van a perdonar en la vida y tus nietos no tienen por qué quedarse sin ti".

El presentador de Atresmedia explicó que decía esto porque lo había visto en el caso de su madre. "Vi como se estaba dejando llevar. Me dijo que para qué seguir luchando. Yo le contesté que porque yo le necesitaba para vivir. Le di una razón para luchar y aguantó un año más. Al lunes siguiente, me pidió un camisón blanco nuevo porque quería verse bien. Además, cuando puedas salir a la calle te van a tratar como un superhéroe. No nos falléis, nos hacéis falta".