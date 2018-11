OT celebra una gala 7 manchada por la polémica del tongo en sus nominaciones

Operación Triunfo ha celebrado este miércoles su séptima gala, que ha estado marcada por la polémica. Una fotografía, realizada antes de la emisión, dejaba ver el supuesto veredicto del jurado. Recordemos: unas decisiones que se habrían tomado antes de ver ninguna actuación. En redes sociales se comenzó a hablar de "tongo".

Podemos tomárnoslo a broma pero esto ya es para dejar de ver el concurso. #OT18Gala7pic.twitter.com/opmVqSpYAA — Ailo (@AiloSawyer) 7 de noviembre de 2018

La foto es una ampliación de la lista de nominados de Brisa Fenoy, que ejerce de jurado en esta gala. Y se lee, perfectamente, a quién va a poner "en duda" el jurado y a quién va a salvar.

Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol, la productora de OT, decidió pronunciarse al respecto por Twitter, donde aseguró que lo que refleja la instantánea solo era una "previsión".

Si. El jurado hace los deberes. Tienen una reunión el miércoles por la tarde y visionan todos los ensayos del martes en el plató y hacen sus previsiones. La decición final la toman viendo la actuación de la Gala. Les avanzamos el favorito cuando hay alguien muy destacado. https://t.co/OhM3PuuCPT — Tinet Rubira (@tinetr) 7 de noviembre de 2018

Al margen de este revuelo, que sin duda ha sido lo más destacado, la gala ha dado más de sí.

Noelia, expulsada

Esta semana, las nominadas eran Marilia y Noelia, y finalmente ha resultado expulsada la segunda. "Solo quería demostrar que detrás de una gran voz también hay ilusión... solo estaba empezando", dijo Noelia, visiblemente triste y emocionada.

Ana Torroja aseguró que se va, "pero por la puerta grande, ya que ha hecho una de las mejores actuaciones de la noche". Noelia quiso agradecer al jurado sus 'críticas', ya que todo es "para aprender", y también a toda la gente que la ha estado apoyando durante estas semanas.

Marilia y Miki, nominados

Los cuatro nominados del jurado fueron Julia, Marilia, Carlos y Miki.

Los profesores salvaron a Julia, quien pese a haberse equivocado durante su actuación, lleva un brillante recorrido en toda la edición. Miki fue 'absuelto' por sus compañeros. Así, esta gala 7 puede ser la última para Marilia y para Carlos.

¿Quién creéis que merece la expulsión?

Primeras actuaciones

Marilia fue la primera en actuar. Ha cantado 'María se bebe las calles', de Pasión Vega. Aunque se salvó, vuelve esta semana a estar nominada.

"No ha sido de las mejores actuaciones, así que te proponemos para abandonar la academia", le dijo el jurado.

Noelia vivió su última actuación. Durante toda la semana ha estado 'quejándose' por estar en la parrilla de salida. No se lo acaba de creer, ni lo acaba de aceptar. "Es que yo no he desafinado nunca", replicaba a sus compañeros.

En la actuación, a pesar del 'enfado', dio todo de ella misma cantando 'Stone Cold', de Demi Lovato. El jurado se quedó sin palabras... pero el público decidió sentenciarla a abandonar la academia.

Famous, el favorito del público

Famous cantó 'Nobody but you', de Cesar Sampson. Se llevó una tremenda ovación del jurado y fue elegido por el público como favorito, así que esta semana se ha librado de las nominaciones.

María, una "macarra"

María cantó ‘Voy en un coche’, de Christina y los Subterráneos. Ha estado toda la gala muy animada, y contó que en la firma de discos la llamaron "la puta ama", y le hizo gracia.

El jurado le dijo que aunque había habido "imprecisiones", la joven cuenta con una gran actitud y asume "un gran riesgo". "En tiempos de postureo, viva el macarreo", le dijeron.

Sabela y Miki, para no olvidar

Sabela y Miki cantaron 'No olvidarme de olvidar', de Rosana.

Miki fue propuesto para abandonar la academia, ya que, según el jurado, "se ha estancado". No obstante, fue finalmente salvado por los compañeros.

Sabela se llevó buenas valoraciones: "Estás demostrando poderío y debes seguir intentando mejorar. Estás empezando a tener ambición y ganas. Sigue así y no te relajes".

Natalia, maravillosa

Natalia es una de las favoritas para ganar esta edición de OT. Un podio que demuestra semana a semana. En la última gala cantó 'Flames', de David Guetta y Sia. Emocionó a todos, y al jurado también.

Carlos, uno de los nominados

Alba Reche y Carlos interpretaron 'Contamínamé' de Pedro Guerra.

Aunque Carlos recibió muy buenas valoraciones, fue propuesto para abandonar la academia. Alba, como siempre, impresionante. También es una de las favoritas para ganar el talent show.

Julia comete errores

Marta y Julia cantaron 'Love on top', de Beyoncé. Aunque ambas estuvieron impresionantes, Julia cometió algunos errores, algo raro en ella, ya que siempre hace actuaciones de diez. Por eso mismo, el jurado la propuso para abandonar la academia, aunque fue salvada, finalmente, por el jurado.

Marta recibió muy buenas valoraciones, que corrieron a cargo de Brisa Fenoy, quien la comparó con Dua Lipa.

Y esto ha sido lo más destacado.

¿Te ha gustado la gala? ¿Crees que ha sido justo que expulsaran a Noelia? Cuéntanos qué opinas del presunto tongo...

Y, lo más importante, ¿a quién vas a salvar esta semana?