OT: Marta echa un pulso al programa para que no saquen esta conversación en la gala

Operación Triunfo sigue dando de qué hablar, y no precisamente por su música. Marta, una de las concursantes del talent de La 1 de TVE ha incendiado Twitter por una conversación que tuvo con Marilia y Julia.

Todo sucedió de la siguiente manera: las tres estaban en un momento de descanso, charlando tranquilamente, cuando Marta le dijo a sus compañeras si debería "meter más power" en la canción que está ensayando para la gala 7, que se emite este miércoles.

Julia contestó con toda sinceridad, y le dijo que sí, a lo que Marta respondió: "Sí, ¿verdad? Yo también lo noto. Me veo nominada". Y aquí se dio cuenta de su metedura de pata, pues los profesores y el jurado de Operación Triunfo detestan que los concursantes se den por vencidos antes de la actuación. De hecho, suelen 'castigar' estas actitudes con una nominación.

Marta: "Es que me veo nominada por... Uy nada, no me veo nominada. O sea me veo ganando OT. Coca Cola, Burger King, Fanta."Julia: "Por qué has hecho eso?"Marilia: "Para que no lo pongan."La amo JAJAJAJAJAJAJA #OTDirecto6NOVpic.twitter.com/c46AZqFHyL — Celia 🌈 (@waIkyrie) 6 de noviembre de 2018

Al percatarse Marta de esto, intentó dar marcha atrás: "Uy, no, no me veo nominada. Me veo ganando OT... Coca-Cola, Burguer King, Fanta".

"Me veo ganando OT... Coca-Cola, Burguer King, Fanta"

Sus dos compañeras no entendían nada: "¿Por qué haces eso?, preguntaron. Y Marilia, que de tonta no tiene un pelo, contestó que su recital de marcas era para que no emitiesen este contenido en la gala.

A Julia le hizo gracia... pero veremos qué opinan los profesores y el jurado de esto, pues no suelen tomarse muy bien estas actitudes.