Manu Guix responde a Mónica Naranjo tras tachar a ‘OT’ de “rancio” y “coñazo”

El profesor de ‘Operación Triunfo’ ha querido responder a las declaraciones de Mónica Naranjo en las que decía que la edición de ‘OT 2018’ le estaba pareciendo “un coñazo”. “Es un formato muy rancio y nadie está contento nunca”, señaló la cantante en ‘Lecturas’.

Manu Guix escribió en su perfil de Twitter antes de la gala: “Decir que algo es un coñazo es machismo. Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido. Puedes decir que es un tostón y quedas mejor”.

Decir que algo es un coñazo es machismo @monicanaranjo! Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido. Puedes decir que es un tostón y quedas mejor! https://t.co/FebcrpkraR — Manu Guix (@ManuGuix) 21 de noviembre de 2018

Unas palabras que han despertado muchas burlas al respecto y comentarios como el de esta usuaria que le reprochó y recordó que él también ha usado la palabra “coñazo”. “¿Lo aprendiste tarde? ¿Exactamente cuándo? ¿Hace dos meses y medio?”, que fue la fecha en la que Guix utilizó esta palabra, tal y como se ve en el mensaje que ella ha rescatado de Twitter.

Noemí Galera: “No estoy disfrutando del programa”

Esta edición de ‘OT’ no está teniendo el mismo éxito ni está despertando el mismo interés que la anterior edición, algo de lo que se han dado cuenta tanto los telespectadores como algún que otro miembro de la Academia.

Su directora, Noemí Galera, tuvo que echarles una gran bronca a los concursantes hace unos días después de que hicieran una huelga. Después de producirse esto hizo estas sorprendentes declaraciones: “Me da rabia, porque me da la sensación de que no estoy disfrutando del programa, que ya sabéis que me tiene enamorada. Queda menos de un mes para acabar y me da rabia por eso. Porque cuando no hay una polémica hay otra y perdemos un poco el foco de lo que realmente importa, que son los participantes, los concursantes”, señaló en el programa ‘Lo siguiente’, presentado por Raquel Sánchez Silva.