OT 2017 dice adiós con una declaración de amor improvisada

Operación Triunfo 2017 se despidió definitivamente la noche del 13 de febrero celebrando su última gala, ‘OT, la fiesta’, y, sin duda, Amaia y Alfred volvieron a convertirse en los protagonistas gracias al romance que iniciaron en la Academia.

La pareja tenía la difícil misión de cerrar OT 2017 con una última actuación, cantando ‘Tu canción’, el tema que representará a España en Eurovisión. Con una puesta en escena renovada, Amaia y Alfred descendieron por escaleras separadas para encontrarse en el centro del escenario y entonar el famoso estribillo.

Alfred pide cantar ‘City of stars’

Después de la emocionante actuación, Alfred solicitó al presentador del formato, Roberto Leal, que le dejase pronunciar unas palabras: “Hace tres meses que me enamoré de Amaia, y quería decírselo hoy. Aunque no hemos cantado ‘City of stars’, quiero decir que a partir de esa actuación empezó todo. Me encantaría volverla a cantar” pidió el cuarto finalista.

La organización de OT 2017 captó el mensaje rápido, e instantes después todo estaba preparado para que Amaia y Alfred pudieran despedir esta edición como se merece, con una de sus actuaciones más icónicas. La declaración de amor se completó con el susurrado ‘te quiero’ que Alfred dedicó a Amaia mientras tocaba las primeras notas de la canción de ‘La La Land’ al piano. Para finalizar, la pareja regaló a los espectadores un último beso sobre el escenario.

Así, Televisión Española dice adiós a uno de los formatos estrella de esta temporada. Los chicos de OT 2017 se embarcarán ahora en una gira que recorrerá las principales ciudades españolas y en la que cantarán los temas más aclamados de las galas.