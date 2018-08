Muere la nadadora sincronizada Tina Fuentes

Tina Fuentes, ex nadadora de natación sincronizada ha fallecido a los 34 años víctima de un cáncer.

Fue integrante del equipo español de natación sincronizada con el que conquistó la medalla de plata en el Mundial de Barcelona 2003 y también ocupó el segundo puesto en el Europeo de 2002. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fue cuarta, también por equipos.

La Federación Española de Natación ha enviado un comunicado en el que ha destacado su pasión por la natación sincronizada: "Tanto ella como su hermana Andrea dieron mucho a un deporte que Tina amaba con pasión. Era una persona muy auténtica, con una manera de vivir la vida muy especial. Disfrutaba cada momento con máxima intensidad".

Su hermana, la también nadadora Andrea Fuentes, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo con la despedida alternativa que le han dado a Tina, con una batucada incluida: "Buen viaje hermana. Te hemos hecho el fiestón que querías. Sin drama. Compartiendo un buen momento. Diferente y especial como tú. Tambores, sal, pétalos y fuego. La luna a tope, el mar y la mejor compañía. Todos los que estabamos hoy te agradecemos todo lo vivido 💦 Gracias a todos los que le habeis dado amor y compartido experiencias con ella. T’estimo germaneta! Gracies gracies y més gracies per tots els moments viscuts... Rest In Peace my sistá".