Mónica Hoyos huye de España tras la victoria de Miriam Saavedra en GH VIP

No están siendo días fáciles para Mónica Hoyos. La victoria de Miriam Saavedra en Gran Hermano VIP parece que no le ha sentado nada bien a la ex de Carlos Lozano. Decidida a no participar en la fiesta en honor a la ganadora, Mónica no acudió a la última gala del que también ha sido su concurso.

A su sonada ausencia se sumaron las voces que buscaban explicar dónde estaba Hoyos, una gran incógnita que ya se ha desvelado. La actriz ha decidido huir de España y poner tierra de por medio después de estos meses tan convulsos. Molesta con todo lo que se ha dicho de ella, la exconcursante de Gran Hermano VIP dejaba un contundente mensaje en su perfil de Instagram donde señalaba: "Gente que te apuñala por la espalda y luego te pregunta por qué sangras".

Sin rumbo definido, la presentadora ha hecho las maletas junto a su hija para pasar unos días de Navidad alejada de toda la presión mediática con la que vive. Y es que sus continuos rifirrafes con Miriam Saavedra y con Carlos Lozano le ha llevado a plantearse alejarse de la televisión por un tiempo indefinido.