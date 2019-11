La cantante Mon Laferte muestra sus pechos en los Grammy Latinos contra la violencia en Chile

La cantante chilena Mon Laferte acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los premios Grammy Latinos, celebrados este jueves en Las Vegas. La cantante chilena sorprendió a todos cuando se desabrochó el abrigo y dejó sus pechos al aire ante las cámaras mientras posaba.

En su torso se había pintado estas palabras: “En Chile torturan, matan y violan”. Un mensaje de protesta contra la oleada de violencia que se vive en Chile debido a la situación política. Las protestas ya han dejado 22 muertos y 2.200 heridos.

"Me siento algo ridícula por estar aquí así vestida, cuando en mi país todo arde”

Junto a este mensaje reivindicativo, Mon Laferte llevaba en su cuello un pañuelo verde a favor de la legalización del aborto.

La cantante chilena también habló sobre el escenario de la situación que están viviendo sus compatriotas en Chile: "Entraron a una zona de la ciudad. Están yendo directos a las poblaciones, la policía y el estado son muy violentos (...) Sinceramente, me planteé mucho no venir. Yo aquí con mi vestido. Pero luego pensé: tengo que ir porque ahí puedo hablar por la gente que no puede hablar", declaró.

Minutos antes, había hecho estas declaraciones ante los medios: "Me siento algo ridícula por estar aquí así vestida, cuando en mi país todo arde”.