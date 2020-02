Mila Ximénez estrena un piso de lujo de 200 metros cuadrados al lado del Bernabéu

Mila Ximénez, de 67 años, decidió cambiar de vida y ser una persona renovada tras salir como finalista de ‘Gran Hermano VIP 17’. Una de las primeras cosas que ha hecho para cumplir este objetivo es cambiar de casa.

La colaboradora de ‘Sálvame’ deja su vivienda del barrio de Salamanca y se muda a un piso de lujo de 200 metros cuadrados, ubicado en una urbanización situada en una zona exclusiva de Madrid, en el barrio de Chamartín, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu, según publica ‘Lecturas’. A diferencia de otros compañeros de ‘Sálvame’ que han optado por vivir en las afueras de Madrid, ella sigue decantándose por vivir en el centro.

El lujoso piso que ha alquilado tiene cuatro dormitorios, piscina y trasteroy está en una urbanización privada, vigilada las 24 horas por un portero físico. Tiene amplias zonas ajardinadas, trastero y garaje. La periodista ha alquilado dos plazas. Se trata de una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de seis, que tiene dos vecinos por cada una.

Se ha cambiado a una casa más grande pasar más tiempo con su hija y sus nietos

La periodista ha buscado una casa más grande en la que se puedan quedar su hija Alba, el marido de ésta y sus dos nietos cuando vengan a visitarla de Amstérdam, donde residen. Con 200 m2 la familia disfrutará de una mayor comodidad y espacio.

Su hija Alba, fruto de su relación con el extenista Manolo Santana, se ha implicado de lleno en los preparativos de la mudanza, que se realizará en las próximas semanas, al igual que su hermano Manolo, encargado de defenderla en los platós cuando ha concursando en ‘GH VIP 17’ y ‘Supervivientes’.

“Desde que he salido de la casa, he decidido que me lo voy a pasar bien. Me ha calmado, me ha hecho más tranquila. Siento que ya me queda muy poco tiempo y quiero disfrutar de la vida”, señalaba hace unos días en su debut sobre la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que desfiló de la mano de su amiga Agatha Ruiz de la Prada.