Mila Ximénez ataca a Belén Esteban y confiesa que tras 'GH VIP' “solo quería encerrarme en mi cuarto y llorar”

El paso de Mila Ximénez por ‘Gran Hermano VIP 7’ le ha venido muy bien, no sólo económicamente ya que dentro de la casa se embolsaba 30.000 euros a la semana, sino también porque le ha servido para recibir más apoyos y mejores críticas que antes. Incluso ha ganado tanta notoriedad que podría hacer peligrar el puesto de Belén Esteban en ‘Sálvame’.

Sin embargo, en lo que se refiere a sus compañeros de programa, se ha encontrado con que estos se han dividido a la hora de defenderla y atacarla, algunos la han atacado ferozmente como es el caso de la que era su amiga Belén Esteban a pesar de que su buen concurso la alzó como tercera finalista.

La relación de amistad entre ellas ha hecho aguas y ya no volverá a ser la misma ya que la ex de Jesulín de Ubrique le prometió antes de entrar en el concurso que “iba a ir a muerte” para apoyarla, pero no ha sido así y no ha cumplido su palabra. Incluso se dedicó a pedir la expulsión de Mila en varias ocasiones, algo que le ha entristecido mucho.

“Belén Esteban ha cumplido su venganza”

Tras su paso por el reality y después de ver todas las críticas que ha recibido de Esteban, Mila ha arremetido contra ella, con la que se siente decepcionada. “Es alucinante. Se me rompe el corazón. ¡Me quedo muerta! Cuando lo vea, se me va a romper el corazón”, ha confesado en la revista ‘Lecturas’.

“Me entristece mucho” ha señalado sobre el comportamiento de Belén y ha añadido que Esteban “ha cumplido su venganza”.

"Me quedaré con quien me tenga que quedar”

El salir de ‘GH VIP’ le ha hecho enfrentarse a una cruda realidad con sus compañeros de programa. “Cuando me encontré con ellos, supe que algo no iba bien, y eso me produjo un bajón... Sus abrazos y las miradas fueron diferentes”.

“Es muy doloroso. Me da pena que no entendieran el enorme esfuerzo que hice. Si algún amigo al que quiero mucho no lo ha entendido, me produce una enorme tristeza”, ha admitido.

Mila lo tiene claro y ha advertido: “Cuando vuelva a la televisión, me quedaré con quien me tenga que quedar”.

Mila: “Solo quería encerrarme en mi cuarto y llorar”

Además, la colaboradora televisiva y ex de Manolo Santana ha confesado en la revista cómo se ha sentido tras salir de la casa de Guadalix. “Salí de la casa muy aturdida, me dijo el psicólogo que me iba a dar un bajón, y me dio. Solo quería encerrarme en mi cuarto y llorar, pero tuve a mi hija y a mis hermanos. Alba dormía abrazada a mí y me despertaba con beso”.

Mila está haciendo caso a los especialistas de “dosificar” toda la información y comentarios que se han dicho sobre ella durante el concurso de 'GH VIP 7' pero es consciente delo que se le viene encima cuando vuelva a pisar el plató.