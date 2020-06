Miguel Bosé: "El coronavirus es la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido"

Miguel Bosé no cree en la letalidad del coronavirus a pesar de que ha causado más de 27.000 muertos en España y más de 390.000 en todo el mundo. El cantante, de 64 años, ha tachado la pandemia de la covid-19 como "la gran mentira de los gobiernos".

El intérprete, que vive en México desde hace dos años, ha publicado un vídeo de una persona que vive en Ginebra, Suiza, mofándose de las severas medidas de higiene y seguridad que se han tomado en otros países mientras allí, donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la que manda a todos usar tapaboca y mantener distancias"; campan a sus anchas, no se respetan las distancias, no se lleva mascarilla y hacen vida normal.

Junto a las imágenes, Bosé critica lo que considera una farsa organizada por los gobiernos. "Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de lagran mentira de los gobiernos, el de España incluido".

SUIZA, COMO LOS PAÍSES NÓRDICOS DE EUROPA SABEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA GRAN MENTIRA DE LOS GOBIERNOS, EL DE ESPAÑA INCLUíDO. 👉🏼 https://t.co/4BhPTkcgcA — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 4, 2020

"Donde está la OMS no se aplican las mismas reglas que en el resto del mundo"

El hombre que ha grabado el vídeo asegura que está grabado el 1 de junio, y narra lo siguiente: "Aquí estamos en Ginebra, año 2020, año del coronavirus, del peligrosísimo coronavirus, estamos en la ciudad de la Organización Mundial de la Salud. Aquí esta la sede de la OMS esa misma que les manda en todos lo lugares del mundo a usar el tapaboca [mascarilla], que les obliga a tener una distancia de un metro entre otros".

Después comienza a mofarse, comparando medidas que se tienen en el resto del países frente a las que hay allí, que no hay ninguna. "Como ven acá todo el mundo esta manteniendo las distancias [se ríe], hay todas las medidas de seguridad como ven. Hace un poquito qué pensar, cada país es verdad que tiene un desarrollo diferente de la famosa pandemia pero bueno, parece que no se aplican mucho las mismas reglas aquí, en donde está la OMS, que en el resto del mundo donde están en cuarentena, tapados, bloqueados, distantes unos de otros... Yo la verdad que vivo aquí y he vivido la cuarentena y la hemos pasado muy tranqui. A mi me haría pensar un poquito pero bueno, cada uno con sus cosas".

El número de muertos en Ginebra por el coronavirus ha sido de 259, mientras que en todo Suiza es de 1.660. El Gobierno Suizo anunció el pasado 29 de mayo la aceleración de la flexibilización de las restricciones y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de junio para que así la población "aprenda a vivir" con el virus ante la falta de certeza sobre cuándo habrá vacuna.

Bosé cree que hay relación entre el peligro del 5G y el coronavirus

Así de crítico se ha mostrado Bosé que perdió a su madre Lucia Bosé el pasado 23 de marzo a causa de una neumonía. La actriz italiana murió a los 89 años de edad y estaba delicada de salud. La neumonía era una enfermedad recurrente en ella y en algunos miembros de su familia.

Anteriormente, Miguel Bosé ya había mostrado su escepticismo respecto al coronavirus, ya que desde el pasado 29 de abril emprendió a través de redes sociales la misión de informar a sus seguidores sobre supuestos peligros de la red 5G, asegurando que guarda relación con la covid-19 y compartiendo videoconferencias sobre el tema.

"Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios", escribió junto a un vídeo de una charla de Thomas Cowan, quien asegura que cada pandemia ocurrida corresponde con un "salto cuántico" en la "electrificación de la Tierra y que cuando un ser vivo es expuesto a un campo electromagnético "se le envenena".

El contenido de esta conferencia ha sido desmentido por múltiples científicos y organismos. Aún así, Bosé ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos para paliar los daños que está provocando la covid-19 y ayudar a personas que lo están sufriendo de cerca.