¿Qué le pasa a Miguel Bosé y qué hay detrás de sus polémicos tuits contra Sánchez, el 5G y el coronavirus?

En los últimos días, Miguel Bosé, de 64 años, se ha convertido en el protagonista de las redes sociales por mensajes muy polémicos que ha escrito en Twitter con los que ha dejado muy sorprendidos a los usuarios por resultarles un tanto extrañas. Estas publicaciones le han traído muchas críticas al ser tachados por varias personas de "locuras", "bulos" o "falacias reproducidas por fanáticos conspiranoicos".

¿Qué es lo que le pasa al cantante para estar yendo en contra del 5G, las vacunas para el coronavirus, creer que la pandemia de la covid-19 es "la gran mentira de los gobiernos, incluido el de España; arremeter contra Pedro Sánchez, Bill Gates y GAVI, la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación?

Se ha unido al movimiento contra el 5G al que responsabilizan del coronavirus

A Bosé no le ha afectado el confinamiento, como señalan algunos en las redes, lo que le ocurre es que se ha sumado al movimiento contra el 5G que comenzó a gestarse hace un tiempo, que considera que esta tecnología es peligrosay nociva sin basarse en ningún tipo de evidencia científica.

A pesar de que en los últimos meses se han aclarado las verdades y mentiras del 5G, los de la corriente anti-5G llegan a responsabilizarla de ser uno de los principales propagadores de la covid-19 y de que los gobiernos pretenden con su uso dominar a la población mundial. De ahí que el cantante haya escrito que las vacunas del coronavirus tendrán microchips para controlarnos.

Pedro Sánchez ‘El Salvador', cómplice de este plan macabro y supremacista”

Bosé escribe sobre ello: “Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades”y se arremete contra el presidente del Gobierno al que se refiere como “Pedro Sánchez ‘El Salvador',cómplice de este plan macabro y supremacista”.

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Unido a movimientos anti-vacunas

Desde su cuenta de Twitter también acusa a GAVI, a la que llama erróneamente "farmaceútica" y le atribuye su propiedad a la Fundación Bill y Melinda Gates cuando no es así, de ser el responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo. GAVI es una Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates.

El cantante concluye su hilo de Twitter con este mensaje: “Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES”.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Han quemado antenas al creer que "propagan el coronavirus"

El argumento sobre la peligrosidad del 5G a nivel de salud ha ido virando en algunos casos hacia modelos especulativos acerca del control de la población, casi siempre unido a movimientos anti-vacunas y otros temas relacionados, como explican en la web 'Xatakamovil'. Tanto es así, que con la reciente crisis del coronavirus se han producido movimientos de quema de antenas, bajo el argumento de que estas "propagan el virus".

A principios del mes de abril varias antenas 5G de Reino Unido fueron quemadas, inclusovarios trabajadores de las operadoras de Reino Unido han sido amenazados por los activistas anti-5G. Debido a la gravedad del asunto, varias operadores de telefonía han enviado comunicados para que se pare de desinformar y publicar informaciones falsas acerca de la conexión entre 5G y el coronavirus. Algo a lo que desde luego no ayudan los famosos difundiendo este tipo de bulos o mentiras.

Sin duda unas polémicas declaraciones que resultan llamativas también teniendo en cuenta que la madre del artista, Lucía Bosé, murió el pasado 23 de marzo a los 89 añosa causa de una neumonía, aunque es más que probable que siendo ya en plena pandemia, fuera por el coronavirus.

El escritor Fernando Sánchez Dragó también ha criticado el 5G: "Cada vez tiene más defensores científicos y activistas profanos le teoría de que es el 5G, y también los anteriores, lo que nos convierte en víctimas de los virus. Cualquier descarga electromagnética es nociva para la salud. ¡Cuídense de los móviles y de los artilugios similares!", ha escrito en su Twitter.

Cada vez tiene más defensores científicos y activistas profanos le teoría de que es el 5G, y también los anteriores, lo que nos convierte en víctimas de los virus. Cualquier descarga electromagnética es nociva para la salud. ¡Cuídense de los móviles y de los artilugios similares! — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) June 6, 2020

Asociaciones 'Stop 5G'' en España

En España, una asociación ligada al Ayuntamiento de Barcelona publicó un artículo ‘El 5G no es inocuo’ que pedía frenar esta tecnología semanas antes del Mobile World Congress. Sin embargo, lo acabaron borrando tras la lluvia de críticas que recibió.

En nuestro país también hay varias asociaciones 'Stop 5G' que le acusan de ser nocivo para la salud y demás teorías conspiranoicas sin basarse en evidencias científicas al no existir pruebas de que sea perjudicial parar el ser humano.