Miguel Ángel Silvestre celebra su primera Navidad tras la muerte de su padre

Miguel Ángel Silvestre ha celebrado su primera Navidad tras la muerte de su padre. El actor se ha refugiado en los suyos para pasar estos días donde se nota mucho más la ausencia de nuestros seres queridos.

Arropando a su hermana y a su madre, Miguel Ángel ha estado de lo más pendiente de su familia desde que su padre falleciera. Fue a comienzos de diciembre cuando el progenitor del actor perdía la vida después de luchar durante años contra una dura enfermedad.

Triste pero reconfortado por todas las muestras de cariño recibidas, Silvestre se despedía de su padre con una emotiva carta en Instagram donde recordaba todo lo que había hecho por él: "Mi padre dio su vida por mi. Me permitió elegir a pesar de quitarse él. Me dio sus horas de sueño en más de una ocasión. Recuerdo un verano en el que lo desperté a las 2 am porque mi novia se había enamorado de otra persona y me dedicó un paseo por la playa hasta las 7.35 am cuando él, ejerciendo de padre, decidió por mi que ya era momento de descansar y volver a empezar".

"Nos acordamos de todas las cosas bonitas que hemos vivido. Siempre en nuestro corazón Papá"

Pasadas unas semanas, la familia de Miguel Ángel se ha vuelto a reunir para pasar la Nochebuena y la Navidad. Siempre con su padre en el recuerdo, el actor publicaba una foto junto a su hermana y su madre en la playa: "Nos acordamos de todas las cosas bonitas que hemos vivido. Siempre en nuestro corazón Papá".

Después tocó el turno de probarse todos los adornos navideños para hacer reír a sus sobrinos, y más tarde, el protagonista de Velvet grabó un vídeo para agradecer todas las muestras de cariño que ha estado recibiendo durante este mes de diciembre.