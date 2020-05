La carta por la que Meghan Markle y el Príncipe Harry se han metido en un embrollo judicial

La guerra en los tribunales de los Duques de Sussex contra el grupo editorial Associated Newspaper se prevé larga y muy tensa. La pareja decidió demandar a los medios británicos Mail Online y The Mail on Sunday por la publicación de lacarta que Meghan le envió a su padre en el verano de 2018.

Los dos periódicos pertenecen a la cabecera Associated Newspaper, por lo que los Duques se han tenido que enfrentar con uno de los mayores grupos de medios de Inglaterra. Y han perdido el primer asalto.

Meghan Markle y el Príncipe Harry pierden su primer asalto

El juez que lleva el caso, el magistrado Mark Warb, ha desestimado la acusación de que los citados medios actuasen de forma "deshonesta" pues como confirma HELLO! para él "algunas de las alegaciones son irrelevantes para el propósito de la demanda", recoge Europa Press.

Un auténtico batacazo para los Duques pues ellos siempre han defendido que la publicación de esta carta se hizo de manera sesgada y con la intención de dañar la imagen pública de la actriz. Algo que los medios niegan y defienden que "era de interés público para la ciudadanía británica".

La carta de la polémica

A continuación, reproducimos (traducido) el contenido de la misiva:

Papi, es muy a mi pesar que escribo esto, sin entender por qué has elegido tomar este camino e ignorando el dolor que estás causando. Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No sólo porque te has inventado un dolor injustificado e innecesario, sino porque tomaste la decisión de no decir la verdad.

Le has dicho a la prensa que me llamaste para decirme que no vendrías a la boda, pero eso no ocurrió porque nunca me llamaste. Sólo te he amado, protegido y defendido. Te ofrecí cualquier apoyo económico a mi alcance. Me preocupé por tu salud. Así que saber de tu ataque al corazón en la semana de la boda fue horrible. Te llamé y te envié mensajes. Te pedí por favor que aceptaras ayuda. Enviamos a alguien a tu casa y, en vez de hablar conmigo para aceptar esa o cualquier otra ayuda, dejaste de responder tu teléfono y decidiste hablar con los tabloides.

Escuchar los ataques que le has lanzado a Harry en la prensa, que no fue sino paciente, bueno y comprensivo contigo, es quizá lo más doloroso de todo. Si me quieres, tal y como le dices a la prensa que me quieres, por favor para. Por favor, deja que vivamos nuestras vidas en paz. Por favor, deja de mentir. Por favor, deja de crear tanto dolor. Por favor, deja de explotar mi relación con mi marido. Sé que estás tan metido en este hoyo que crees (o crees creer) que no hay salida, pero si te tomas un tiempo para pensar verás que poder vivir con la conciencia tranquila es más valioso que cualquier cheque del mundo.

No se rinden

Aún así, el equipo legal de Meghan Markle, el mismo que prestó servicio a la Princesa Diana, ha asegurado que "el fallo deja muy claro que los elementos esenciales de este caso no han cambiado y continuaremos avanzando".

"Los derechos de la Duques han sido violados; se han traspasado los límites de su privacidad". Pronto conoceremos más detalles de este caso mediático que promete alargarse en el tiempo.

Fuera de la Casa Real Británica

El Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, dejaron a comienzos de enero de pertenecer a la Familia Real británica. Desde el 18 de enero, no podrán usarán más sus títulos monárquicos ni recibir fondos públicos, según anunció este sábado el Palacio de Buckingham en un comunicado.

El anuncio oficial llega después de que la semana pasada los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía británica para pasar a ser económicamente independientes.

"Hemos decidido apartarnos de la Familia Real como miembros 'senior' y trabajar para ser financieramente independientes, mientras seguimos apoyando plenamente a su majestad la reina", anunciaron entonces en sus redes sociales.

Además, el matrimonio vivirá a partir de ahora entre Reino Unido y Norteamérica, y deberá devolver 3 millones de euros a la Familia Real.