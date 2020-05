Màxim Huerta habla de su salida de TVE: "Me lo comunicaron por videollamada, que es más moderno"

Màxim Huerta (49) regresa a primera línea tras su último fracaso en TVE para promocionar su nuevo libro. A comienzos de mayo, el presentador anunciaba en sus redes sociales que el programa que él conducía en La 1, llamado 'A partir de hoy', dejaría de emitirse.

Este traspiés en televisión llegó tras su turbio paso por el Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que Màxim –o Máximo, como quiere que le llamen ahora– dejó el cargo de ministro de Cultura y Deporte pasados solo seis días tras revelarse que defraudó a Hacienda. De este episodio y de cómo se encuentra ahora ha hablado con sus excompañeros.

Pues bien, tras estos vaivenes, Màxim ha decidido dedicarse a la escritura, y ha sacado a la venta su última novela, titulada Con el amor bastaba, y que se trata de "una fábula sobre la necesidad que tenemos todos de volar, de ser libres y de ser felices. Es un canto a la libertad de cada uno y de reivindicarse, seas como seas. Es una novela que habla de todos nosotros, porque todos somos especiales, y al final nos pasamos la vida ocultando nuestras diferencias o nuestras particularidades", asegura en una entrevista para Gtres, en la que también ha hablado de su salida de TVE.

Màxim Huerta habla de su polémica salida de TVE

El escritor habla sobre su salida de TVE: "Muy elegante no ha sido porque cuando te vas para dos semanas piensas que vas a volver, pero no solamente eso, sino que, yo también pienso en las más de cuarenta familias que se fueron a casa con un ERTE pensando que iban a volver. Estas familias han estado tranquilas en casa, con la angustia de la pandemia, pero pensando que volverían a trabajar, y de pronto les dicen que no vuelven porque se acaba esto. Pues la verdad, muy elegante no parece. Aprovechar una pandemia para cerrar un programa, no sé yo, sea el partido que sea, sea la directora que sea. Yo no lo había hecho así, pero no busco titulares, ni tampoco puedo cambiar la historia, donde hay patrón no manda marinero. Yo asumo el cese del programa y hago un duelo ligero, porque no puedo estar todos los días lamentando. A mí me parece un programa estupendo y que se lo pierde Televisión Española y los espectadores. Otra cosa vendrá. (...) En este país estamos con una cifra de muertos muy alta y no voy a quejarme de nada, solo le pido salud y tranquilidad, pero mi equipo se ha quedado sorprendidísimo. Es como si te dejase una pareja por WhatsApp".

Aprovechar una pandemia para cerrar un programa no me parece muy elegante, sea del partido que sea

El periodista afirma que le comunicaron el 'despido' "por videollamada, que es más moderno. Les pregunté si entonces estaba libre y me contestaron que sí, como los taxis. No soy rencoroso, no cojo más disgustos porque es innecesario, la vida es muy corta para alargar disgustos, pero lo lamenté por el equipo porque era muy bueno y por un programa que merecía muchísimo la pena e iba bien. El secreto de la vida es volver a empezar, así que a otra cosa".

Me comunicaron que no continuaba en TVE por videollamada, que es más moderno

"La televisión ha empezado a ser más barata. El espectador no se ha dado cuenta de que ya casi todas las conexiones son videollamadas y están entrando en informativos. Esto significa que llega una televisión mucho más barata porque el empresario ha visto que el espectador no ha notado el cambio, entonces no hace falta producción, no hace falta maquillaje, no hace falta unidad móvil... y la televisión que viene, desgraciadamente, para los periodistas, mucho peor, porque hace mucha menos gente. Esto significa paro", añade.

Màxim Huerta lo pasó mal

En abril de 2019, tras dimitir como ministro, Màxim se sinceró con Ana Rosa Quintana y reveló que estaba en tratamiento médico.

"Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera, que ahora estoy después de este tiempo de silencio, que me he impuesto yo, quería estar callado y no leer nada sobre mí… Con ayuda médica y de amigos a los que quiero, puedo hablar… Estar en casa con mi madre, estar con las niñas, sacar a los perros a pasear", dijo Màxim.

"Estaba tan mal que iba en coche y no me importaba si me pasaba algo. (...) El miedo está en ti, es cómo tú crees que te están mirando… Yo tenía pánico, me encerré y me quedé en casa, no quería volver a Madrid", ha añadido.