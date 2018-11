'MasterChef Celebrity' celebra una semifinal repleta de enfados y lágrimas

'MasterChef Celebrity' ya tiene a sus cuatro finalistas. En el programa, emitido este domingo en La 1 de TVE, se expulsó a Boris Izaguirre, que encadenó varias recetas que dejaban mucho que desear, según el jurado. Así, los finalistas son Mario Vaquerizo, Antonia Dell'Atte, Ona Carbonell y Paz Vega.

La emisión fue líder de audiencia en su franja horaria, al sumar más de 3 millones espectadores (20,6% de share).

Te contamos lo más destacado de la emisión.

Boris, histérico

La prueba de eliminación puso de los nervios al showman, que compitió con Mario Vaquerizo por seguir al frente de los fogones del talent. Mientras cocinaba, Izaguirre perdió los papeles: "¡Este peso no va, me voy de aquí!", gritaba, por no haber podido medir bien los ingredientes.

El jurado no daba crédito a lo sucedido: "Se ha enfadado como un niño pequeño, no sabe gestionar su frustración", dijo Jordi Cruz. Finalmente, el concursante acabó pidiendo disculpas y aceptando que le "había cogido una rabieta".

El vencedor el duelo fue, pues, Vaquerizo, proclamándose segundo finalista del programa.

Cuando le comunicaron que ya no seguía en las cocinas de 'MasterChef', Izaguirre se lo tomó con deportividad y se mostró muy agradecido con el talent: "Este programa me ha cambiado por dentro. Es probable que no sea el mejor alumno pero he aprendido a ser mejor persona".

Visitas y cartas sorpresa

El programa contó con la visita de Juan Mari Arzak y Joan Roca, y también de Santiago Segura, eliminado la pasada semana. El actor y cómico cocinó el mismo postre de chocolate que le dejó fuera de concurso el domingo anterior.

Los aspirantes tuvieron que enfrentarse a dos pruebas. En la primera, recibieron una carta sorpresa de sus familiares, lo que emocionó a muchos. A Boris Izaguirre le saltaron las lágrimas al leer que le había escrito su padre desde Caracas.

A Antonia Dell'Atte también se le escaparon las lágrimas al leer la carta de su hijo, lo que la benefició de cara al público, pues las redes sociales decidieron "perdonarla" las actitudes de anteriores programas.

Ona Carbonell, primera finalista

Los aspirantes tuvieron que cocinar cinco raciones de rabo de toro en apenas hora y media. Los comensales fueron sus más allegados, algo que ellos desconocían al comenzar la prueba.

Por allí se pasaron Alaska, Lucía Bosé y los hijos Paz Vega y Rubén Nogueira, el marido de Boris Izaguirre.

Las mejores valoradas por el jurado fueron Ona Carbonell y Paz Vega. Mario Vaquerizo también superó la prueba con creces.

La nadadora decidió destinar los 4.000 euros del premio a la Fundación Vicente Ferrer.