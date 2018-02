Mario Casas: "Me considero un depornosexual"

Mario Casas se ha convertido en el nuevo protagonista de la revista MadMenMagazine. El actor forma parte de un amplio reportaje en el que se parte de la tesis de Alberto Mira, Mario Casas y el hombre 'depornosexual'.

En esta se "explica que si antes en el cine la sexualidad masculina era agresiva, en los 90, gracias a la publicidad (véase las vallas publicitarias de Calvin Klein con modelos masculinos en calzoncillos), existe un cambio casi cultural en el cual se ve aceptable una imagen de sexualidad pasiva en el hombre. En ella, el hombre pasa a ser objeto de deseo -sin complejos- para el deleite de dos nuevas audiencias, las chicas adolescentes y el público gay".

La periodista Ana Ureña le pregunta sobre este tema a lo que Mario Casas responde con un rotundo sí: "Sí. Me considero un depornosexual. Puede ser" [...] "En su día El Barco creo que era demasiado (respecto a las escenas de desnudos), o sea, ya no lo haría. Lo haría más sutil, no tan exagerado".

Aun así, el actor no tiene ningún problema en afirmar que tiene complejos: "Tengo complejos en mi personalidad, incluso inseguridades, pero no en lo físico". En lo referente a sus momentos de bajón, Casas explica lo duro que fue grabar El fotógrafo de Mauthausen: "Puedo hablar de momentos depresivos al pasar hambre".

Y sobre un posible salto a Hollywood, Mario Casas lo tiene claro: "Hoy en día lo de dar un salto a Hollywood ya no es como antes, cuando la época de Antonio Banderas. Ahora con las plataformas (digitales) que hay, todo ha cambiado (...) ya no tienes que irte como se iba antes con la mochila a ser actor ahí".