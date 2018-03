Mario Casas habla de su relación con Blanca Suárez: "Ella es maravillosa"

Situado en el punto de mira en los últimos días por su supuesta relación con Blanca Suárez, Mario Casas acudió al estreno de 'The Best Day Of My Life' y no pudo evitar sonrojarse cuando le preguntaron por ella. Allí, coincidió con otros actores, entre los que destaca la presencia de la que hace un tiempo fue su pareja, Berta Vázquez. El actor conversa con Europa Press sobre su nuevo proyecto y Blanca Suárez.

Has tenido que hacer grandes cambios físicos para tus últimos trabajos, has tenido que adelgazar 22 kilos, ¿Cómo lo llevas?

Se me ha regulado ya. Dependiendo de para quién creo que he regulado pero porque me gusta el deporte, me gusta cuidarme, mantenerme sano pero sí que han sido dos proyectos que he tenido que engordar, luego adelgazar para 'El Fotógrafo de Mauthausen' y ahora de vuela a estar sano y a hacer deporte y comer bien.

¿Qué ha sido más difícil?

Adelgazar, ahora estoy pensando cuando me ofrecerán otro personaje para engordar.

Llevamos varios días especulando, esas fotos con Blanca Suárez, ¿Habéis retomado la relación?

Qué relación, la que hemos tenido siempre.

¿La mejor noche de tu vida?

Todas las noches igual, al final el día también lleva su noche. Pero yo no hablo de mis cosas, no me liéis.

¿Sois amigos?

De siempre hemos sido amigos.

¿Solo amigos?

No te voy a hablar de eso.

Te estás poniendo rojo.

Hombre normal, me estas preguntando unas cosas.

No te enfades.

No me enfado, pero me preguntáis por cosas que me dan vergüenza. Cuando te preguntan de estas cosas te da corte.

Pero qué sonrisilla.

Ella es maravillosa, claro que sí.