Mariló Montero carga contra Pablo Iglesias y “la premeditación de su pin antifascista”.

Mariló Montero se ha convertido en protagonista de las redes sociales por arremeter contra Pablo Iglesiastras la toma de posesión como vicepresidente segundo del Gobierno.

La presentadora, de 54 años, acudió al programa ‘Todo es mentira’ este lunes para hablar de la nueva formación de Gobierno. La exmujer de Carlos Herrera se mostró muy crítica contra Pablo Iglesias y el pin que llevaba en la chaqueta cuando prometió su cargo.

“Resulta que este hombre ha ido hoy a jurar con un triángulo aquíen la solapa antifascista que representa a los políticos que sí estaban en los campos de concentración”, comenzó diciendo. Unas palabras que le han llevado a ser muy criticada en Twitter.

Te costará no reirte cuando oigas lo que ha dicho Marilo Montero en @todoesmentiratv sobre los pins antifascistas.Ha flipado hasta @ristomejide🤭🤭 pic.twitter.com/FGdetGZQjI — Ion Lagardezabal 🔻 (@Mr_floG) January 13, 2020

“Ese pin lo llevaban los que estaban en los campos de concentración, asesinados y matados”

Después Mariló Montero criticaba: “Habéis hecho un vídeo con la alegoría de que con Vox se vuelve a la Reconquista, se incentiva mucho el miedo social. A ver si hacemos un vídeo de ese pin que llevaban los que estaban en los campos de concentración, asesinados y matados. Creo que no es ni para bromear. Pablo Iglesias y Garzón han ido con ese pin en la solapa".

La que fuera la presentadora de TVE continuó explicando: “Además de comprarse una chaqueta nueva, han tenido el tiempo y la premeditación de ver qué me pongo mañana. Y se han puesto para hoy, que han sido nombrado ante el Rey de España vicepresidente del Gobierno español, un pin antifascista. Es premeditado. No creo que haya comprado la chaqueta con el pin puesto”, continuaba.

“Es extrema izquierda lo que está gobernando con Pedro Sánchez”

Fue entonces cuando el presentador Risto Mejide, le preguntó por qué le tan escandaloso que Iglesias y Garzón fueran contra del fascismo, a lo que ella respondía: “Porque, además de lo que tiene que leer, es extrema izquierda. Es una rebeldía. Me imagino que se están acogiendo a esos cinco folios a los que no pueden decir nada. Ha estado contenido”.

Montero siguió insistiendo en la gravedad del asunto: “Son símbolos que hablan gravemente. Si hay extrema derecha en España, hay extrema izquierda. Todo lo que había blanqueado de su ascenso al Gobierno, se ha delatado hoy mismo que es extrema izquierda lo que está gobernando con Pedro Sánchez”, contestaba.

“Hay que respetar mucho las formas”

Risto le preguntaba entonces: “¿Tú crees que hacía alusión a algún partido español? Son los presos comunistas en los campos de concentración nazi”. Montero respondió tajante “Cuando vas a una toma de posesión de un cargo, que es un acto muy serio, hay que respetar mucho las formas”.

El presentador de ‘Todo es mentira’ le preguntó que dónde se dejaba la libertad entonces. “La libertad está en prometer y no jurar. Si se ha quitado el símbolo del crucifijo, no te pongas símbolos. Si te los pones, y es libre de ponérselo, se delata en su espíritu ideológico”, explicaba.

“¿Y no está bien que sean antifascistas?”, preguntó Risto. “Hombre, pero comparar el antifascismo con una ideología política que no existe en España...”, declaró Montero.

Mejide le aclaraba que “ellos no han dicho que (el fascismo) exista en España”. “¿En qué punto lo han dicho?. Mariló volvía a insistir en el mismo tema: “¿Y por qué lleva ese pin?”.

Iglesias: “Azotaría a Mariló hasta que sangrase”

Mariló Montero y Pablo Iglesias no solo difieren de ideología política sino que también tienen una rencilla personal después de que saliera a la luz que el líder de Podemos escribiera en un mensaje de móvil al cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, que “azotaría hasta que sangrase” a la presentadora.

Estas palabras fueron denunciadas por la periodista ante el Instituto de la Mujer, calificando el lenguaje de Pablo Iglesias de "sexista" y que “incita a la violencia”.

Montero: "Cataluña es mía"

Mariló Montero también ha hablado de la situación de Cataluña y ha expresado su hartazgo. "Cataluña también es mía. Voy cuando quiero. He ido toda la vida y voy a seguir yendo. Es mi tierra. Quiero ir a Barcelona segura de que no me va a pasar nada".

También ha hablado de si participaría en algún reality de Mediaset: "Nunca me lo han propuesto, pero he decir que 'Gran Hermano' y 'La Isla de las tentaciones' me parecen dos programones".