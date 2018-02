María Teresa Campos, ingresada de urgencia

María Teresa Campos ha vuelto a ser ingresada, esta vez por "fuertes dolores abdominales". La veterana presentadora tuvo que acudir a un hospital de Madrid este sábado a las cinco A.M. al sentir un fuerte dolor estomacal, según confirmó su hijo, Carmen Borrego en Sálvame Deluxe.

María Teresa ya había tenido que ser ingresada en mayo del año pasado a causa de un ictus, aunque en esta ocasión, el problema sería más leve.

"He pasado un mal ratillo esta mañana pero ya lo veía venir hace bastante, cuando hizo un año que me quitaron la vesícula", dijo la propia María Teresa por télefono en Sálvame.

La presentadora 'tranquilizó' a los espectadores al asegurar que las pruebas que le hicieron no habían encontrado nada raro y que todo se debía a un problema con la vesícula. "Aunque esta mañana me ha dado un cólico, ahora me alegro, era algo que tenía que solucionar", zanjó.

Al mediodía de este domingo, en cualquier caso, María Teresa seguía ingresada junto a sus hijas Carmen y Terelu a la espera de poder regresar a su casa, según informó Chance,