¿Qué se esconde tras el exitoso programa 'Maestros de la costura'?

'Maestros de la costura' es uno de los grandes formatos que emite actualmente TVE y de los pocos programas de televisión que se pueden disfrutar relacionados en el mundo de la moda. Desde el año 2008, este talent show se ha dedicado a buscar al mejor modista amateur con el juicio de tres grandes nombres del diseño español, Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile, como jurado.

En un programa sobre moda, con invitados de excepción, aprendices de modistas, un jurado de diseñadores y una elegante presentadora, el estilismo es fundamental. Tras las cámaras, la responsable de que todos luzcan sus mejores galas es la estilista Elena de Lorenzo, una profesional con más de 20 años de carrera. A sus espaldas, un listado de éxitos como 'El Comisario', 'El Príncipe' o 'Vivir sin permiso' que le hicieron valedora en 2018 del Premio Iris de televisión a toda su trayectoria.

Vozpópuli ha aprovechado que la tercera temporada del programa está en plena emisión, para entrevistar a Elena de Lorenzo y conocer, de manera más profunda y cercana, qué se esconde detrás de su rodaje y cómo es el trabajo de una estilista de televisión.

Los secretos del programa

PREGUNTA. ‘Maestros de la costura’ es un programa de TVE, un canal público. ¿Utilizas siempre moda española?

RESPUESTA. Para vestir a Raquel Sanchez Silva siempre contamos con diseñadores españoles y marca España. Con el jurado, especialmente con María Escoté y Palomo Spain, contamos también con algunas marcas internacionales de prestigio.

P. Por el programa han desfilado grandes diseñadores y profesionales. ¿Recuerdas alguna visita que te hiciera especial ilusión?

R. Todas son muy especiales y bienvenidas, pero recuerdo con mucho cariño la visita de Sybilla al plató. Era la primera vez que aparecía en un programa de televisión. Para mí sus colecciones fueron un referente durante mis años de estudiante de diseño y siempre será una de las grandes diseñadoras de la historia de la moda en España. Fue un sueño conocerla en persona, y encima es encantadora y genial.

P. En la televisión actual podemos encontrar programas de moda como ‘FlashModa’ o ‘Maestros de la costura’. ¿Crees que hace falta que se le da más espacio a la moda en los medios?

R. Era muy necesario que aparecieran programas que enseñen la trastienda de la moda y que den valor a la creación, la industria, el negocio y el reconocimiento a grandes maestros de la costura, más allá de la pasarela y la foto de moda que vemos en las revistas. ‘Maestros’ ha querido apoyarse en esos valores. La moda es industria y arte y todos los programas que reflejen esa realidad son imprescindibles.

Siempre se tratan las piezas especiales como lo que son, autenticas joyas de museo

P. ¿Es mucho más complicado cuando rodáis en exteriores que cuando lo hacéis en el plató?

R. El esfuerzo que se hace en el programa en general es inmenso para convocar y traer a diseñadores y personajes muy importantes del mundo de la moda tanto al plató como a los exteriores. Hemos viajado al corazón de marcas españolas de gran prestigio como Camper, Adolfo Dominguez, Tous, etc. viajando por todo el país y eso sin duda requiere una importante labor de los equipos de producción del programa.

P. Trabajas con algunos vestidos históricos que, más que moda, son tesoros. ¿Necesitan estas prendas un mimo especial cuando se trabaja con ellas?

R. Hemos tenido la suerte de tener algunas piezas originales de maestros de la costura como Elio Berhanyer, Pertegaz o Pedro Rodríguez. Así como trajes regionales originales y antiquísimos, hasta un vestido Delphos original de Fortuny. Siempre se tratan esas piezas especiales como lo que son, autenticas joyas de museo poniendo todo el cuidado en el transporte y manipulación.

P. ¿Cuántas personas componéis el equipo de estilismo de ‘Maestros de la costura’?

R. Mi equipo lo formamos de cinco a seis personas dependiendo del volumen de trabajo semanal. El equipo de ‘Maestros’, tanto los profesionales que ya no están con nosotros, como los que se mantienen en esta última temporada, son grandes profesionales y amantes de la moda. Sin ellos nada sería posible en nuestro departamento.

P. Los looks del programa están relacionados con la prueba que toque en ese momento, supongo que eso es una complicación para el equipo ¿Te avisan con mucha antelación de las temáticas?

R. Casi todas las pruebas están planteadas ya en el periodo de preparación, antes de empezar a arrancar el rodaje. Las pruebas son organizadas en una escaleta previa que normalmente no sufre demasiados cambios por lo que podemos ir preparando los looks con cierta antelación. Lo malo son los cambios de última hora... ¡y eso ocurre en ocasiones!

P. Te encargas de vestir a Raquel y al jurado. ¿Realizas algún otro tipo de trabajo en el programa?

R. También organizo los desfiles que vemos en algunos programas, las pruebas en las que se necesita alguna pieza especial de vestuario escénico o histórico, e incluso he llegado a crear una mini colección muy especial que veremos en esta temporada.

Todo sobre Raquel Sánchez Silva y el jurado

P. ¿Hasta qué punto la estilista tiene libertad para elegir los looks de los presentadores? ¿Opinan mucho de lo que quieren ponerse?

R. Me siento absolutamente libre para exponer mis gustos e ideas tanto a producción ejecutiva como a Raquel y a los miembros del jurado. Nuestro trabajo siempre es en común y trabajamos todos juntos para conseguir el mejor look posible para cada programa.

María Escoté, Caprile y Palomo son unos compañeros generosos y profesionales que lo ponen muy fácil

P. Utilizas en los looks del jurado prendas de sus firmas. ¿Al ser profesionales de la moda es más complicado encontrarles un look que les guste? ¿Opinan más que con otros personajes a los que hayas vestido en el pasado?

R. María Escoté, Caprile y Palomo son unos compañeros generosos y profesionales con los que se trabaja muy a gusto y que siempre lo ponen muy fácil. Es un gran placer trabajar a su lado y aprender de ellos cada semana.

P. ¿Cuál de los tres miembros del jurado te es más fácil de vestir y por qué?

R. Ayyy... ¡es que nos lo ponen muy fácil los tres! De verdad que son increíblemente cariñosos y respetuosos con nuestro trabajo en vestuario.

Los looks para Raquel Sánchez Silva se preparan unas cuatro semanas antes de empezar el rodaje

P. ¿Tienes algún look que le hayas puesto a Raquel Sánchez Silva que sea tu favorito?

R. Fue muy especial para mí conseguir un vestido original de Manuel Pertegaz para el primer exterior en la primera temporada. Pero es un lujo contar con todas esas prendas maravillosas que usamos en ‘Maestros’.

P. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en elegir un look completo para Raquel?

R. Normalmente, hacemos una selección amplia de las prendas de las últimas pasarelas en las semanas previas a la grabación que suele ser de unas cuatro semanas. Durante la grabación, si nos falta algún look solemos contar con una o dos semanas para seleccionar, probar y hacer los ajustes necesarios.

Raquel sabe mucho de moda y me hace ilusión que cuente con mi opinión

P. Llevas ya tres temporadas vistiendo a Raquel para el programa. ¿Le asesoras también para su vida privada o para acudir a eventos?

R. Trabajar con Raquel es un placer. Ella sabe mucho de moda y de estilo. Por eso me hace mucha ilusión cuando cuenta con mi opinión para algún evento. Acabamos de preparar juntas los looks que con los que ha presentado la Gala de la Reina del Carnaval de Gran Canaria.

El trabajo de estilista de televisión

P. ¿Una estilista tiene que saber coser?

R. Para mí no es necesario saber coser, pero debe saber cómo tomar arreglos y como deben quedar las prendas así como tener conocimiento de materiales y tejidos. Mi trabajo en ficción y cine me ha dado la formación necesaria en costura, patrón y materiales al haber diseñado vestuarios y haber estado en contacto con sastras y talleres.

Habría sido un regalo participar en un programa así en mis inicios

P. ¿Cómo te nació el gusanillo de trabajar como estilista? ¿Cuál fue tu primer proyecto en este mundo?

R. Terminé de estudiar diseño de moda y me llamaron para entrar en el equipo de estilismo de Telecinco que estaba formándose. Era la época en la que arrancaban las cadenas privadas. No conocía el mundo de la televisión pero me enamoré de este trabajo.

Comencé a trabajar en magazines, informativos, galas y concursos con grandes de la televisión como Laura Valenzuela, Jose Maria Iñigo, Ana Rosa Quintana...

P. ¿Habrías participado en un programa como ‘Maestros de la costura’ en tus inicios?

R. Me hubiera encantado... Yo salí de la escuela de diseño de moda y empecé rápidamente a trabajar en la televisión. Para mi habría sido un regalo.

'Maestros de la costura' se emite en TVE la noche de los lunes. Actualmente podemos disfrutar de su tercera temporada, aunque las dos primeras las encontramos disponibles en la web de la cadena.

Cuando la emisión del programa está ahora mismo en su ecuador, Elena de Lorenzo ya se encuentra inmersa en su nuevo proyecto que será el programa 'Typical Spanish' que presentarán, también en TVE, Frank Blanco y Vicky Martín Berrocal.