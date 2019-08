Lidia Faro, la diseñadora de bolsos a la que la reina Letizia dio dimensión internacional

Lidia Faro se ha convertido en una de las diseñadoras de bolsos y zapatos más buscadas del panorama nacional e internaciona. Su éxito ha alcanzado una popularidad -dentro del mundo de las celebrities y de exclusivas damas que quieren guardar el anonimato y que Faro guarda con discreción- que ni ella misma auguraba y todo gracias a la Reina Letizia como ella asegura. Nunca se podía imaginar que tras ganar el Premio Nacional de Moda, PRENAMO, la mujer de Felipe VI fuera a interesarse por su colección.

La Reina Letizia no cuenta con uno, sino con tres y es habitual verla lucirlos en muchos de sus actos al igual que a otras personalidades públicas como Carolina Herrera o Virginia Troconis. Hechos con piel de pitón y de cocodrilo, estos bolsos han supuesto una revolución nacional e internacional para las más coquetas que no se conforman con cualquier cosa.

P: ¿Cuál es la filosofía de los bolsos de Lidia Faro?

LF: Yo tengo dos formas de diseñar los bolsos. Una los que diseño yo y otra es la que me demandan los clientes. Los que yo hago... me siento, me inspiro, creo mi patrón y se lo mando a mi fabricante. Es un fabricante español, está en un pueblo de Valencia, es un artesano. Son tres personas en la fábrica y todo se hace a mano, todo es de forma artesanal. Es un taller.

Si el cliente me demanda un diseño, lo que hago es sentarme con ese cliente ver el pensamiento que tiene, el gusto que tiene. Normalmente si es para una boda o para un evento, me trae los zapatos o el vestido, el tocado... Una parte de lo que va a llevar y hacemos algo sobre eso. Si es un bolso para el día a día, me siento con el cliente, veo sus necesidades, cómo es si vida, para qué lo va a utilizar, si lo necesita grande o pequeño...

P: ¿En qué se inspira para crear los bolsos?

LF: Yo soy muy deportista y me encanta la naturaleza, y hay veces que estoy entrenando y digo: '¡Ay mira!, se me acaba de ocurrir...' Hay veces que estoy dando un paseo por la playa o por la montaña y se me ocurre un diseño, es así.

P: La Reina Letizia es cliente suyo... ¿Cómo empezó la comunicación con ella?

LF: Hace dos años me dieron el PRENAMO (Premio Nacional de la Moda), de diseñadores de la moda. A través de ese premio ella me conoció y fue su estilista Eva (Fernández) la que me contactó y así es como iniciamos la relación.

Realmente, ella me llamó, bueno me mandó un email para tener mi contacto personal, y antes de que ella me hablara, le dije: "Pues es que te tengo que decir que yo cuando empecé con mi firma le diseñé un bolso para ella, específicamente pensando en ella, inspirado en ella. No le dio tiempo a decirme nada porque yo le dije que tenía un bolso para ella, es el que se llama LETIZIA".

Sé que le encantó y que estaba muy agradecida con el diseño, porque a través de Eva me mandó unas palabras de apoyo, de admiración y de cariño. Le gustó y es evidente que le gustó porque ese bolso ha llegado a ponérselo tres veces en una misma semana.

Te voy a contar una curiosidad, yo vi que en Inglaterra lo llevaba ella abierto y entonces hablé con Eva y le propuse hacerle uno igual un poco más grande y me dijo: "No, está encantada con ese, no lo quiere ni más grande ni nada".

P: ¿Qué siente al ver que la Reina de España ha lucido sus diseños?

LF: Muchísima felicidad, orgullo, agradecimiento porque no nos podemos olvidar de que Doña Letizia es una ventana al exterior, una ventana internacional. Estoy muy agradecida y satisfecha con mi trabajo.

P: ¿Tiene pensados nuevos diseños?

LF: Siempre hago cosas muy diferentes, si se fijan en mis colecciones son muy diferentes al resto de firmas que hay y voy a seguir en mi línea que es hacer cosas diferentes al resto de colecciones de otras firmas que hay. Ya tengo diseñados varios modelos de bolso para el Otoño-Invierno.

P: ¿Cuáles son los secretos que tiene que tener un bolso?

LF: Los bolsos no los utilizas solo para guardar las cosas, tú bolso es tu identidad. Tú puedes llevar a lo mejor una camiseta más sencilla, pero tu bolso y tus zapatos tienen que ser siempre buenos y eso es lo que demuestra qué personalidad tiene cada mujer. El bolso define mucho de ti.

Las características importantes para un bolso de una mujer... Que no pese, que sea bueno, que sea versátil para el día y para la noche, como mis diseños que tienen una cadena que se puede quitar, para que se pueda utilizar casual durante el día y le quitas la cadena y se vuelve bolso de anoche que combina con todo tipo de ropa.

P: ¿De qué materiales son los bolsos?

LF: De pitón. Yo trabajo piel de pitón y piel de cocodrilo.

P: ¿Qué sentiste cuando viste a la Reina Letizia por primera vez con un bolso de tu firma?

LF: Una alegría que no te puedes ni imaginar. Yo me acababa de levantar, me acababa de preparar, me fui a la oficina y de repente llego, abro el ordenador y veo la portada de El Mundo y era Letizia con mi bolso.

P: ¿Qué supone eso para la firma?

LF: Desde el momento que lo lleva Doña Letizia supone prestigio, reconomiento, ventas, publicidad, supone muchas cosas. Una publicidad brutal, cada vez que ella lleva un bolso mío, mis ventas suben mucho.

P: ¿Volveremos a ver a la Reina Letizia con otro bolso de esta firma?

LF: Sí, con otros.

P: ¿Existen otras personalidades públicas que visten bolsos de tu firma?

LF: Sí, Carolina Herrera, Virginia Troconis y más gente que no se puede saber.

P: ¿Tus clientes se enamoran de las piezas que diseñas?

LF: Sí, suele pasar. Ayer por ejemplo me pasó con una cliente que vino desde Venezuela a Madrid y me llamó para que fuera al hotel porque se había enamorado de un bolso mío. Me dijo: 'Bueno tráeme varios, así veo diferentes pero yo me he enamorado de uno que he visto de Instagram'. Vino de Venezuela pensando en los bolsos de Lidia Faro.

P: ¿Cómo surge esta firma?

LF: Surge hace cuatro años. Yo antes trabajaba en el mundo de la aviación pero yo desde pequeña iba diseñando bolsos, zapatos... y todo el mundo que los veía me decía: 'Tienes que crear una línea de zapatos'. De repente surge la oportunidad de hacer un cambio de vida laboral, me acogí a ese cambio y realicé mi sueño. Nunca pensé que todo fuera a ir tan rápido y tan bien, estoy muy contenta.

P: ¿Esperaba que esta firma tuviera tanta repercusión?

LF: Para nada, de hecho cuando yo le hice el bolso a Doña Letizia, lo diseñé pensando en ella y poniéndole su nombre pero para mí, porque yo pensé: 'Dentro de 20 años cuando yo sea un poco conocida, yo se lo mando'. Jamás pensé que se fuera a hacer realidad.

P: ¿En qué mercado comercializas?

LF: Tengo clientes en Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal, Tailandia... Todo gracias a la Reina. Tengo dos puntos de venta, uno es una joyerñia que vende algunas de mis piezas en la calle Altamirano y luego tengo otra tienda que se llama 'La tienda de mamá' en la calle Chile. De momento no voy a abrir tienda física fuera de España porque tengo tienda online y me va fenomenal.

P: ¿Te involucras cien por cien con los clientes?

LF: Sí, tengo clientes que se han convertido en amigos. De hecho, los bolsos los entrego yo personalmente. A la gente le gusta ese trato, a veces pasas te tomas un café y nace ahí una relación que al final al cliente le gusta tener esa cercanía.

P: En cuanto a la gente que está en contra de las pieles...

LF: Yo creo que son modas, porquie ahora está muy de moda la gente que quiere ser verde. Lo importante es que todos respetemos los gustos que haya.