Este miércoles, los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, han hecho un minuto de silencio junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Todos ellos han vestido de luto.

Este acto, en memoria a todas esas personas que han perdido la vida por culpa del coronavirus covid-19, ha destacado por el negro que lucían las niñas, pues los españoles estamos acostumbrados a verlas con atuendos mucho más coloridos y alegres.

El vestido de Leonor, no obstante, gustará mucho a Amancio Ortega, pues es de una de sus firmas.

El guiño de la reina Letizia y de la princesa Leonor a Amancio Ortega

Nadie puede negar que Amancio Ortega, tan cuestionado en los últimos años por parte del actual Gobierno sus donaciones al Estado español, es uno de los reyes de la moda actual. Tanto es así que no hay apenas nadie que no tenga en la actualidad alguna prenda de sus firmas.

El vestido que lució Leonor este miércoles, de hecho, de Zara Woman y tiene un precio de 40 euros. De esta forma, la joven, de 14 años, abandona la sección Kids (infantil) de la marca de Inditex para pasarse a la de mujer.

El vestido de Leonor de Zara

El vestido elegido por Leonor, con, suponemos, ayuda de su madre, es un clásico 'little black dress' con botones dorados que van del cuello al comienzo del pecho.

Podemos deducir que Leonor se ha metido el bajo del vestido, pues en su versión original le hubiera quedado por debajo de las rodillas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que vemos a Leonor con un diseño de Zara, pues ya ha lucido otros muchos vestidos como este, de estilo hippie. No obstante, sí que es la primera vez que la heredera luce un diseño de la sección de mujer y no de la de niños.