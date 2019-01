Laura Matamoros rompe con su novio y padre de su hijo, Benji Aparicio

Laura Matamoros ha roto con Benji Aparicio, el padre de su hijo, Matías. Tras meses luchando por superar una grave crisis, la pareja ha tomado la decisión de separarse. Ambos son portada de la revista 'Semana' de este miércoles.

[Ver: Estas son las portadas del miércoles]

La relación entre ambos ya estaba medio rota desde hace meses. "Laura se quedó embarazada por sorpresa cuando llevaban pocos meses de novios. A pesar de que tenía el apoyo de Benji, ella necesitaba más. Él es de carácter más bien frío. Ahí empezaron los problemas. Este chico no era para ella", cuenta el entorno de ella a 'Lecturas', que también se ha hecho eco de la noticia.

La ganadora de 'GH VIP' ha dicho en 'Semana' que "la relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un hijo, algo que por otra parte también nos ha limitado mucho".

"Ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo... Yo creo que también nos ha pasado factura el que haya sido todo tan rápido. Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, Benji es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal", ha añadido.

En cuanto al hijo que tienen en común, han llegado a un acuerdo: "Nos hemos entendido".

'Lecturas' publica que la evidencia de que ambos no estaban juntos saltó el pasado 5 de enero, cuando Laura fue vista sola con su pequeño en la cabalgata de Reyes de Pozuelo, en Madrid, y "visiblemente seria y cabizbaja".

