Katy Perry revoluciona las redes con un vídeo en el que anuncia su embarazo de seis meses

Katy Perry y Orlando Bloom serán padres. La cantante, de 35 años, ha revolucionado las redes sociales después de anunciarlo de una forma muy original, con la presentación de su nuevo videclip 'Never Worn White', en el que presume de tripa de seis meses. Un buen golpe de efecto de cara a la promoción y ventas de su nueva canción.

La noticia ha causado una gran conmoción y sorpresa entre sus fans ya que lo ha ocultado durante mucho tiempo y después de que en los últimos días no pararan de crecer los rumores sobre un posible embarazo junto al actor, de 43 años.

Katy Perry y Orlando Bloom serán padres después de haberse dado una segunda oportunidad. La cantante ha contado que los dos están “felices y emocionados” ante la llegada de su primer hijo en común. Para ella será su primer hijo mientras que para Bloom será el segundo ya que tiene otro, Flynn, de 9 años, fruto de su relación con la top model Miranda Kerr.

You are cordially invited to the premiere of #NeverWornWhite 🤍 Join me on the @YouTube watch page tonight at 8:30pm PT and chat with me (promise not a bot! 😛) before the video premieres at 9pm PT! pic.twitter.com/igYGhBKqWH