Juan de Val frena a Nuria Roca por revelar intimidades suyas en 'El Hormiguero'

Nuria Roca (48) y Juan de Val (49) llevan más de 20 años juntos y tienen tres hijos. Ambos mantienen una relación abierta, esto es, que se pueden acostar con más personas aparte de entre ellos.

Desde la crisis de la covid-19, la pareja acude a El Hormiguero, donde comentan temas de actualidad o hablan de la vida en general. Este miércoles, el tema que propuso Pablo Motos fue las rupturas de pareja, lo que hizo que a Nuria se le fuese las manos y comenzara a contar intimidades escatológicas de su marido.

Juan de Val se enfada con Nuria Roca por revelar intimidades suyas

Estaban hablando sobre los roces que se producen en la convivencia entre las parejas y Nuria reveló que no comparte gustos musicales similares con Juan y que éste hace de vientre intensamente. No es broma.

“Cuando sale del cuarto de baño no puedo entrar. Es más, en la habitación no hay quien acceda hora y media después. Yo creo que te deberías de hacer pruebas...”, soltó Nuria mirando a Juan, que le suplicó que parase: “Nuria, por favor, para ya, no deberías estar contando esto, no te vengas arriba”.

Antes habían dicho que él detesta el jazz y que ella "lo pone en casa a todo volumen", y que ella odia el flamenco pero que a su marido le encanta.

Van a terapia de pareja

Esta no es la primera vez que Nuria cuenta intimidades de su matrimonio. A finales de 2018 reveló que iban a terapia de pareja y que le "gustaría deshacer más la cama".

"Era una consulta un poco extraña, pero convencí a mi esposo, a mi señor, para ir. Aunque estamos bien, después de salir de allí me di cuenta de que había que reforzar algunas cosas", contó.

Roca añadió que hubo un "momento incómodo cuando el experto preguntó por las relaciones sexuales": "Mi marido y yo no coincidimos en el número. Yo pienso que es porque se imagina que (lo hacemos) más".

También aseguró que le molestó un poco una confesión que hizo su marido: "Me puso tensa que él dijera que no quiere veranear donde lo llevamos haciendo desde hace seis años".

