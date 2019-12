Joyas para regalar (o que te regalen) esta Navidad

Si algo nos gusta por Navidad es brillar, y no hay mejor forma de conseguirlo que con las joyas. Por eso durante esta época es el mejor momento para que nos regalen (o nos regalemos) ese capricho con el que llevamos soñando meses. Las firmas de joyería lo saben muy bien y es durante la campaña navideña cuando sacan sus principales novedades a las que es difícil resistirse.

Ya sea para incluir en la carta de Papá Noel o de los Reyes Magos, o si queremos auto-regalarnos una joya para nuestros outfits navideños, desde Vozpópulite hemos preparado una selección de novedades donde elegir. Y para demostrar que las joyas no están reservadas únicamente para las carteras más privilegiadas, hemos preparado un recorrido por firmas que se ajustan a todos los presupuestos.

Hasta 50€: joyas para todos los bolsillos

La firma PDPaola ha lanzado de cara a estas fechas una nueva línea bautizada con el nombre de Aisha. Es perfecta para lucir en Navidad ya que cuenta con brillantes y cristales de colores y los diseños los podemos encontrar tanto en dorado como en plata. Pero lo mejor de Aisha es que se trata de una colección solidaria, ya que el 5% de los ingresos por las ventas de sus joyas se destinan a la Fundación Afrikable, que lucha para ayudar a las mujeres vulnerables de Kenia.

Quizás aún no conozcas el nombre de la marca pero seguro que has visto sus joyas en los looks de celebrities como Paula Echevarría o te han llamado la atención en Samantha Vallejo Nájera en algún programa de Masterchef. Los diseños de Lausett son únicos, divertidos y originales. Esta firma andaluza se caracteriza por el color y el uso de metacrilato en sus pendientes. Si estás buscando algo especial e inolvidable, esta es tu firma.

La firma Valentina´s Jewels nos propone un viaje al firmamento con su nueva colección donde figuras como estrellas, lunas y rayos invaden todo tipo de diseños. Todas sus joyas tienen una historia detrás y forman ediciones que son limitadas y exclusivas. No por ello tienen un precio elevado, sino que la marca presume de ofrecer una gran calidad a precios justos.

Chuic ha llegado para revolucionar, no solo el mundo de los complementos, sino el de la moda en general. Todos sus productos están fabricados mediante impresoras 3D, un innovador sistema que además permite trabajar con materiales ecológicos para dar como resultado divertidos pendientes y clips. Hablamos con su creadora, Rosa Serrano, hace unas semanas en una entrevista para comprobar cómo la moda ya no se cose, se imprime.

Entre 50€ y 100€: te mereces un capricho

Otra marca que tienes que fichar es Dime que me quieres. Se trata de una firma de joyas única que se basa en los pequeños detalles, con diseños que, además de estar de tendencia, mantienen un espíritu romántico y artesanal. Lo bueno (y especial) que tiene Dime que me quieres es la posibilidad de realizar personalizaciones en algunos de sus diseños, lo que permite regalar piezas únicas que contengan un mensaje especial.

Pretty Rumour tiene como novedad su colección Guida que está inspirada en la fauna y flora del norte de Ibiza por lo que cada diseño ha sido bautizado con el nombre de una planta autóctona de la zona. Las joyas juegan con los colores dorados, negros y blancos y están realizadas con Plata 295, una plata de primera ley ecológica ya que está reutilizada de otras piezas. También se apuesta por las perlas y turmalinas que son seleccionadas personalmente por la diseñadora en proveedores españoles apostando por la calidad y el Made in Spain.

Otra marca de reciente creación es Koa que nace de la combinación de dos culturas muy diferentes y con mucha personalidad: la brasileña y la española. Brasil se percibe en la exuberancia de sus diseños, mientras que la elegancia y la atemporalidad son herencia de la cultura española. Entre sus nuevos diseños acapara la atención sus originales flores realizadas con vinilo y cristales, una visión de lo más moderna y original de la naturaleza.

Entre 100€ y 200€: una buena inversión

El arte japonés ha inspirado la nueva cápsula de Navidad de UNOde50. El vuelo de las aves niponas se convierte en el protagonista de una colección llena de magia y misterio con diseños exclusivos bañados en plata y oro donde golondrinas y plumas se fusionan con cristales de Swarovski en tonos azules y morados.

Cada temporada Swarovski selecciona un tema para sus colecciones que despierte la imaginación de las mujeres modernas de todo el mundo. Para este invierno la marca ha decidido conectar con su lado más místico con su colección Tarot Magic que incorpora elementos del tarot y la astrología en sus diseños. Sus joyas incluyen símbolos brillantes como golondrinas, ojos turcos o picas y están cargadas de buenos augurios de cara al nuevo año. Además, la combinación de diferentes cristales de colores y materiales metálicos consiguen originales juegos de luz.

Agatha París también recurre al brillo de los cristales para estas fechas. En su caso juega con tonos oscuros y un original degradado que da como resultado joyas de lo más elegantes y sofisticadas. Sus diseños son XXL pero a la vez resultan discretos y fáciles de combinar por lo que son perfectos para cualquier look de fiesta.

La originalidad viene servida de la mano de Andres Gallardo con joyas de autor donde cada diseño, y cada elemento que lo componen, son una auténtica obra de arte. Déjate seducir por su universo y visita su web para conocer más sobre su proyecto.

Otra marca que quizás desconozcas es Black & Coral, una empresa de joyería que cuenta con elaborados diseños realizados de manera artesanal con materiales de alta calidad. Cada una de sus piezas es única y en ellas se mezcla en buen hacer italiano, ya que la marca nació en Milán, con la pasión española de su creadora.

Más de 200€: porque una joya es para siempre

Chaumet sigue una larga tradición que se caracteriza por la creación de piezas con gran valor sentimental. Entre sus colecciones encontramos 'Jeux de Liens' que celebra la unión y la afectividad entre dos personas por lo que su significado resulta perfecto para regalar. Por otra parte contamos con 'Bee My Love' con anillos icónicos compuestos con formas de panal, un motivo que está vinculado a la pareja de Napoleón y la Emperatriz Joséphine.

Esta temporada, Guillory ha decidido llevarnos a un mundo de transparencia, reflejos, belleza y elegancia con una colección para las mujeres modernas que no quieren renunciar a su lado romántico. Sus joyas están hechas a mano y juegan con cristales de Swarovski que crean un estilo misterioso que nos traslada a ese Hollywood dorado repleto de joyas con leyendas.

Estos son sólo algunos ejemplos de las joyas que pueden pasar a formar parte de tu familia. ¿Crees que alguna terminará bajo tu árbol de Navidad?