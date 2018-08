Jesulín reaparece en televisión y confiesa que ha rechazado un contrato millonario de un 'reality'

Jesulín de Ubrique vuelve al mundo de los toros y está aprovechando al máximo posible estos días para promocionar su regreso el próximo domingo 19 en Cuenca. Entre sus métodos está, de nuevo, aparecer en los platós de televisión, pero su última intervención no ha dejado indiferente a nadie.

El torero acudió al espacio de TVE 'Amigas y Conocidas', donde aclaró que había rechazado un contrato millonario en un conocido 'reality', según ha informado la web 'Chance'. "Lo último que me han ofrecido ha sido ir a un programa de otra cadena dos semanas y no he querido", dijo el torero. Las razones que dio fueron las siguientes: "Primero porque no me veo y segundo porque hay cierta cadena que no me da tregua", dijo en el espacio de TVE.

"Si yo hubiese dicho que sí a todo lo que me han ofrecido y con un cheque en blanco sobre la mesa... pero hay cosas que no haría nunca y no me presto a todo lo que me ofrecen", confesaba Jesulín.

"Se puede quitar varias hipotecas con el dinero que le han ofrecido", señaló la presentadora Sonia Ferrer. "Es un programa de esos que te encierran u otro de esos que te llevan no sé cuantos días lejos", añadió.

'GHVip' o 'Suprevivientes'

A pesar de que Jesulín no quiso confirmar el nombre del espacio televisivo, lo cierto es que, tratándose de una persona tan mediatizada desde que fue marido de Belén Esteban y de las descripciones de Ferrer, se trataría de la próxima edición de 'Gran Hermano Vip' ('GHVip'), para la que ya ha sido confirmada la participación de la hija de Isabel Pantoja, Chabelita. Asimismo, si se tratase de un programa al que "te llevan lejos", podría ser 'Supervivientes'.