La actriz Itziar Castro se desnuda (literalmente) en Instagram

Itziar Castro ha posado completamente desnuda para una publicación. Las fotos, realizadas por Iris Valles para un reportaje de la edición otoño-invierno de 2020 de la revista Goat Magazine, han burlado, de momento, la censura de Instagram. Recordemos que la red social prohibe el desnudo integral y los pechos de las mujeres.

Muy segura de sí misma y orgullosa de su cuerpo, la actriz de Vis a vis ha compartido el resultado de la sesión en su Instagram. La revista ha hecho lo propio.

No es la primera vez que la actriz presume de su físico, pues en abril compartió una fotografía de su cuerpo desnudo con un pose que simulaba una de las obras de Botero.

Aquí estoy cuál #musa de #botero en #cuarentenaHere I am #betweenartandquarantine like a #botero muse! @GettyMuseum#art#challengepic.twitter.com/1mUM6jX1bi